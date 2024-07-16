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彭啓明訪新竹縣長楊文科 允全力協助解決垃圾危機

中央社／ 新竹縣16日電
環境部長彭啓明（左2）16日拜會新竹縣長楊文科（右2），肯定竹縣針對解決垃圾問題所作努力，並表示將全力支持竹縣，也會協助解決垃圾危機。圖／新竹縣政府提供（中央社）
環境部長彭啓明（左2）16日拜會新竹縣長楊文科（右2），肯定竹縣針對解決垃圾問題所作努力，並表示將全力支持竹縣，也會協助解決垃圾危機。圖／新竹縣政府提供（中央社）

新竹縣長楊文科今天說，為解決垃圾問題，新建焚化爐預計今年底前可試燒，此外也要改善新豐掩埋場垃圾整治問題。環境部長彭啓明表示，將全力協助解決垃圾危機

環境部長彭啓明今天至新竹縣政府與縣長楊文科見面，楊文科說，縣府為解決縣內垃圾問題，新建中的焚化爐施工進度超過9成以上，預計今年年底前可試燒，明年試營運。

楊文科表示，此外針對新豐掩埋場則祭出災防計畫，以專案強化掩埋場管理、改善掩埋場露天堆置及沼氣管工程，及廢棄物燃料化，目前均已辦理採購作業，預計今年8月起陸續啟動現場作業，加速改善新豐掩埋場垃圾整治問題。

彭啓明會中說，肯定竹縣的努力，將全力支持新竹縣，也會協助解決垃圾危機。

新竹縣政府環保局透過新聞資料指出，竹縣加強調度外縣市可處理量來去化堆置垃圾外，也啟動專案轉運作業，目前竹東掩埋場的垃圾暫置量已從3月最大量1萬公噸大幅下降至約4000公噸。

會後，彭啓明前往視察新竹縣頭前溪流域水質管理及監測，了解頭前溪隆恩堰水質相關情形，環保局表示，頭前溪設有即時監測設施，民眾都可以透過公開資訊查詢即時水質狀況。

彭啓明表示，期許要持續提升相關設備等，盼縣府為民眾用水安全努力。

垃圾危機 彭啓明 新竹 楊文科 水質 焚化爐

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