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台66線觀音至大溪段7月17日起施工 公路局實施交管

中央社／ 桃園16日電
交通部公路局北區養護工程分局預定17日至24日每晚10時至隔日早上6時，於台66線主線觀音至大溪段辦理伸縮縫清理維護作業，呼籲駕駛遵循現場交管及指示，或提前改道行駛。台66線示意圖。圖／中壢工務段提供
交通部公路局北區養護工程分局預定17日至24日每晚10時至隔日早上6時，於台66線主線觀音至大溪段辦理伸縮縫清理維護作業，呼籲駕駛遵循現場交管及指示，或提前改道行駛。台66線示意圖。圖／中壢工務段提供

交通部公路局北區養護工程分局預定17日至24日每晚10時至隔日早上6時，於台66線主線觀音至大溪段辦理伸縮縫清理維護作業，呼籲駕駛遵循現場交管及指示，或提前改道行駛。

北區養護工程分局中壢工務段表示，17日晚間至18日早上，封閉台66線東向主線18公里至23.2公里的平鎮段；18日晚上至19日早上，封閉台66線東向主線20.7公里平鎮段至27公里大溪段，西向主線27公里大溪段至23.2公里平鎮段；19日晚上至20日早上，封閉台66線西向主線27公里大溪段至19公里平鎮段。

中壢工務段說，20日晚上至21日早上，封閉台66線西向主線27公里大溪段至19公里平鎮段；21日晚上至22日早上，封閉台66線西向主線15.2公里楊梅段至9公里觀音新屋段；22日晚上至23日早上，封閉台66線東向主線9公里新屋段至19公里的平鎮段；23日晚上至24日早上，封閉台66線東西向主線7公里新屋段至2.5公里觀音段。

中壢工務段呼籲駕駛開車行經相關路段時，遵循標誌及現場交管人員指示減速慢行，或提前改道行駛以避開施工路段，維護行車安全。

交通部 標誌 觀音

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