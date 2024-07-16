苗栗縣研擬智慧城市58項方案 盼打造觀光科技新都心

苗栗縣府推動智慧城市，針對行政治理、交通、農業、健康及觀光等5大面向，研擬15項策略、58項行動方案，盼運用科技提升城鄉競爭力及生活品質，打造苗栗成觀光科技新都心。

打造智慧城市願景是苗栗縣長鍾東錦競選政見主軸之一，苗栗縣政府今天舉行「智慧城市策略推動成果發表會」，盤點分析縣內「智慧化」現況，並導入AI科技應用，提出未來精進策略，透過智慧治理、智慧農業、智慧交通、智慧健康及智慧觀光5大發展面向，研擬15項策略、58項行動方案，以實現全方位城市升級。

縣府表示，58項行動方案涵蓋數據治理、便民服務、安全防災、數位學習、低碳農業、智慧醫療照護、道路安全、智慧商圈、數位導覽等，依短、中、長期計畫，分別陸續規劃或爭取中央補助計畫執行。

會中衛生局長楊文志、工務處長古明弘分別分享近2年初步推動成果，包括引進5G智慧科技提供遠距醫療與健康照護，解決偏鄉就醫不便窘境，以及建置開發智慧交控平台、智慧公車站牌、路口視障有聲號誌、無號誌路口智慧路標系統等。

古明弘指出，以往無號誌路口多僅賴反射鏡判斷來車，但反射鏡視角有限，透過智慧化感測設備，可提前偵測幹道路口來車訊號作出警示，尤其山區道路蜿蜒，視距不佳、盲彎多，規劃裝設對向來車預警偵測系統，大幅降低事故發生率。

鍾東錦表示，智慧城市需要布建基礎設施、廣泛地蒐集資料，苗栗縣只是在起步階段，相關業務牽涉縣府各局處，期勉團隊齊心協力，運用科技，以更簡便、有效率方式把城市治理做得更好。