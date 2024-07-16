「市場可以有冷氣！」 苗栗市長余文忠帶隊觀摩台北市南門市場

苗栗市公所推動南苗市場都更改建及北苗市場攤位改造，今天由市長余文忠帶隊到台北公有南門市場、士東市場觀摩，要讓鄉親及地方人士感受「市場有冷氣」的現代化市場設施，盼汲取市場優點及營運經驗，提供未來市內各大傳統市場作為借鏡。

南苗市場是苗栗市區重要早市，但營業時，周邊道路連機車都難找停車位，市場外的數條周邊道路也滿是擺攤業者，余文忠與縣長鍾東錦希望能改善現有市場雜亂的環境。余文忠表示，南苗市場推動都更要改造市場環境，他希望採取公辦都更的方式，及早啟動市場公辦都更的前置作業，未來將選定在鄰近的公有地設中繼市場。

余文忠表示，傳統市場一般俗稱「菜市仔」，也是各地居民生活必須的民生物資供應中心，今天與市民代表、里長及攤商、地主多人參訪南門市場、士東市場，就是為配合南苗市場都更案及北苗市場攤位改造，讓在地居民、攤商了解市場改建能滿足消費者高品質、衛生佳的需求，提供全方位購物享樂好處所，賦與傳統市場新生命，這不僅是政府改造計畫及硬體翻新，攤商經營思維的轉變才是關鍵。

他指出，台北南門市場2016年啟動改建，逾250家攤商遷至中繼市場，如今遷回新大樓，市場動線、視線與城市緊密連結，具現代化外型的大樓引入自然光，創造明亮穿透空間，新大樓有12層樓並化身複合式商場，攤位數維持254攤，還有用餐區與共餐陽台，成為台北的觀光地標。

士東市場1992年開業，地上2層，地下1樓為停車場，一樓有127攤經營蔬果、海鮮、肉品、花卉、雜貨等生鮮食材；2樓有128攤經營百貨服飾、古玩珠寶、美食小吃，品項齊全，2017進行攤位改造，被譽為全台「顏值」最高的市場，也成為模範市場。

余文忠希望這次參訪讓大家了解市場改建緣由、過程、攤位改造及未來經營模式，並了解公部門與自治會如何合作、互動，藉由台北的市場改造的成功經驗，做為南苗市場未來都更及北苗市場攤位改造的參考方向。