桃園三坑區產好米竟非農水灌區 農水署9月動工解民怨

桃園市龍潭區三坑區域盛產稻米、筊白筍等農作物，長期卻不在農田水利署灌區範圍，水路常破損滲漏，引發農民抱怨，農水署桃園管理處今天辦理灌溉系統建置工程說明，決定使用生態工法修繕當地3000公尺水路解決水源滲漏等問題，預計9月動工、2025年5月完工，改善農民農田灌溉水源。

三坑里長久以來並非農田水利署的灌區範圍，三坑農民每次遇到溝渠圳路毀損，都要靠里長、民代四處奔走籌措經費修復，農民認為三坑未受到政府照顧，如今農水署桃園管理處將執行灌溉系統建置工程，協助農民取得豐沛灌溉水源，獲農民支持。

三坑地區擁有豐富的山泉水作為農業灌溉水源，為三坑優良農產品的後盾，當地圳路大部分是土溝及圳石溝，常有出水滲漏損失問題，部分水溝損壞已久，成為當地農業發展隱憂。

農水署桃園管理處表示，為擴大服務非灌區農民，該處執行三坑地區農水路改善工程，第1期經費3000萬元，預計修繕水路長約3000公尺，目前已完成規畫設計準備招標，預計9月動工、2025年5月完工，未來三坑里有優良水資源灌溉農田，解決水源滲漏等問題。

這項工程將維持當地生態環境，採用砌石方式，增加渠道內孔隙，以利生物於孔隙間生存、移動藉此維護生態環境發展，另設計生物避逃設施，增加動物跌落水路後的逃生路線。