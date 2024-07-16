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新竹市晴空匯火警專案報告 綠議員籲先訂檢查規範

中央社／ 新竹市16日電
新竹市議會今天召開臨時會，要求竹市消防局與新竹市政府都市發展處進行「晴空匯大樓火警消防暨建築公安」專案報告。圖／報系資料照
新竹市議會今天召開臨時會，要求竹市消防局與新竹市政府都市發展處進行「晴空匯大樓火警消防暨建築公安」專案報告。圖／報系資料照

竹市議會今天開臨時會，由市府進行晴空匯大樓火警消防暨建築公安專案報告。民進黨議員認為，市府應將防火區劃、防火填塞、電源區隔設置等列公安檢查規範，不用等中央修法。

新竹市議會今天召開臨時會，要求竹市消防局與新竹市政府都市發展處進行「晴空匯大樓火警消防暨建築公安」專案報告。

竹市消防局長李世恭說，根據調查，晴空匯火警起火點在1樓管道間下方、靠近樓地板位置，燃燒後不斷有火星掉落地下1樓管道間上方及地面，研判為管道間電力配線因故短路引發火災，最終調查結果以法院判決為主。

竹市府都市發展處副處長蘇文彬簡報表示，6月4日已前往晴空匯稽查，缺失包括未定期完成建築物公安檢查及申報，管道間未做好防火填塞、常閉式防火門呈現開啟等，至於電線材質是否符合需求，尚待釐清。

市府報告後，民進黨市議員楊玲宜、鄭美娟、劉崇顯與劉彥伶進行提問。

楊玲宜建議，市府可使用第二預備金進行消防員裝備提升，別等到明年度預算才執行。另外，市府應盡快將管道間防火區劃、防火填塞、一般電源與緊急電源應明確區隔設置、高樓層須設置無線電通訊輔助設備等納入公安檢查項目，制定相關規範辦法。

鄭美娟也說，雖然目前中央母法未訂定緊急電源與一般電源必須分開，建議市府啟動輔導機制優先改善，降低因為管道間設置位置，影響市民及消防員生命安全，也避免緊急電源在搶救時失效。

劉崇顯指出，2名殉職消防員求救時有說「無線電請勿占頻」，代表受困當下消防員還是能收到外部訊息，但竹市消防局卻稱外部沒有在第一時間收到求救訊號，這中間的落差應要清楚說明。

劉彥伶說，晴空匯D棟日前又發生冒煙，建議市府盡快協助住戶重建家園，相關檢查的催辦和裁罰也應更落實，勿讓悲劇再發生。

新竹市集合式住宅「晴空匯」D棟日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

公安 晴空匯 消防員

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