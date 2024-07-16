新竹科管局新舊任局長交接 卓榮泰：請產業界分享經濟成長果實

行政院「經濟發展委員會」首場會議即將在18日登場，院長卓榮泰今天下午前往新竹科管局出席新舊任局長交接典禮時，他特別提到政府將繼續為軍公教來加薪，並請產業界也能把經濟成長果實，分享給勞工朋友。

新竹科學園區管理局原任局長王勇壯、副局長陳淑珠均屆齡退休，新任局長由原國科會常務副主委陳宗權接任，新任副局長則由國家科學及技術委員會前瞻及應用科技處長陳國樑接任。

今午局長交接儀式特邀行政院長卓榮泰出席，而他也成為首位出席該局局長交接儀式的行政院長。現場由國科會主委吳成文監交印信，並安排院長卓榮泰頒發二等科技專業獎章給卸任的副局長陳淑珠，表彰她服務竹科管理局42年期間，對於科學園區發展的卓越貢獻。

陳宗權表示，未來將基於現有高科技產業群聚優勢，配合國家政策，多方引進創新研發事業進駐園區，加速推動新興產業的發展，以保持全球科技產業的領先地位，並接續完成竹科二期擴建工程，確保半導體先進製程根留台灣，見證竹科再創高峰。

卓榮泰致詞時稱許早期政經學家的眼光，看到國家未來發展的需要，突破萬難，開闢了新竹科學園區，最具代表的就是前行政院長孫運璿，在那時代台灣才能突破外交困境。他表示，今天很希望能有當時的魄力，行政院團隊與所有的地方政府一起合作，跟所有的廠商通力來創新研究，為台灣下一波的經濟改革與發展，共同來努力。

所以，後天行政院會召開正式的第一次「經濟發展委員會」，將就「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三個主題並進之外，也會請各界學者專家，共同討論未來台灣現階段直接要面對的問題，從資金、人才、產業跟世代正義同步來進行。

他並強調，過去8年來，經濟成長平均3.15，是亞洲四小龍之冠，今年預估有3.94，在這經濟條件之下，政府將繼續為軍公教來加薪，並請產業界也能把經濟成長果實，分享給勞工朋友。

隨後，行政院長卓榮泰也參訪竹科園區的觸控螢幕晶片大廠義隆電子股份有限公司，以及全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏電子股份有限公司的實驗室。他笑說自己是抱著學習的精神，入門來了解半導體高科技產業；能看到世界首屈一指的高技術，盼企業能展現並行銷冠軍科技，這也符合賴總統所說的立足台灣、放眼全世界，勇敢地向全世界展現台灣的高科技能力。