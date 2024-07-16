女駕駛自撞安全島…他PO文掀網友熱議 目擊者揭原因：為何要酸言酸語

桃園市29歲田姓女子今天中午駕駛轎車沿台1線自桃園往中壢方向，行經中華路、興仁路口，不慎自撞安全島，目擊者發現報警，並在網路PO文「中華路興仁路口民眾不舒服自撞安全島」分享，引發觀點不同的網友各自據理論述，一場自撞安全島PO文意外掀起熱議。

中壢警方今天下午表示，網友PO文指出「中華路、興仁路口，民眾不舒服自撞安全島」，警方查出田女開車沿台1線由桃園往中壢方向，行經中華路、興仁路口，疑因不慎自撞安全島，幸無人受傷， 警方立即派員到場進行事故排除，田女酒測值為0，肇事原因待釐清。警方呼籲，民眾開車應注意車前狀況，避免行車危及自己或他人。

警方查證這起轎車駕駛自撞安全島A3交通事故，未料網路社群PO文卻引發一場熱議，目擊者表示，「我是報警人，女駕駛人不舒服，所以自撞！」，他親眼看她撞上去，又扶她下車到路邊休息，不知道的人，為何要酸言酸語！

支持網友表示，網路就是讓人胡說八道的地方，要不生活壓力怎麼釋放？別認真看待；持不同觀點的網友認為，女駕駛如果覺得身體不舒服，可以有時間停靠路邊，這次撞安全島，如果剛好有行人過馬路呢？這種理由講不通。