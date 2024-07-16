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2周內將播107部鉅作 桃園電影節8月登場！今年焦點影人是豬哥亮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2024桃園電影節將於8月16日至29日登場，今年的焦點影人是已逝藝人豬哥亮。圖／桃園市文化局提供
2024桃園電影節將於8月16日至29日登場，今年的焦點影人是已逝藝人豬哥亮。圖／桃園市文化局提供

2024桃園電影節將於8月16日至29日登場，2周時間將播映107部以上國內外影視鉅作。吸睛的是，今年的焦點影人是已逝藝人豬哥亮，主辦單位也將於8月17日舉行座談會，邀請「大尾鱸鰻」監製朱延平、導演邱瓈寬、「大稻埕」導演葉天倫、「大囍臨門」導演黃朝亮齊聚，一同分享當年與豬哥亮拍戲時的幕後祕辛。

今年影展主視覺設計，以鮮豔濃烈的螢光桃紅主色，搭配膠捲底片圖樣，垂落的2條膠捲，巧妙呼應今年進入第11屆的桃園電影節。

桃園市文化局表示，桃園電影節中最受國內影視創作人員期待的競賽單元「台灣獎」，自成立以來，向來是台灣影視界老將、新秀的必爭之地，首獎可獲50萬獎金；今年徵件數達285件，更創下歷史新高。

文化局表示，今年桃園電影節邀請温昇豪擔任活動大使，並由「村裡來了個暴走女外科」導演賴孟傑執導電影節宣導影片。全片以國、客語及台語三種語言編寫旁白，並穿梭桃園當地11個充滿生活感的場景。

文化局表示，桃園電影節將陸續公布重量級片單，其中焦點影人單元，由台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮領銜，搭配柏林影展金熊獎導演卡林彼得奈特（Calin Peter Netzer），及德國男星法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski），3位焦點影人將聯袂獻上11部精采影片，拉開精彩序幕。

影片 文化局 桃園 電影

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