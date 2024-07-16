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桃園市戶政事務所增設7課長 戶政日表揚績優戶政人員

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今天舉辦戶政日表揚活動，也宣布7月起修正戶政事務所組織規程，13戶所更增列7名課長，增加課員升官機會。記者朱冠諭／攝影
桃市府今天舉辦戶政日表揚活動，也宣布7月起修正戶政事務所組織規程，13戶所更增列7名課長，增加課員升官機會。記者朱冠諭／攝影

桃園市人口不斷成長，每一位戶政人員平均服務人數也從升格前5045人增至5645人，成長率達12％。市府今天舉辦戶政日表揚活動，也宣布7月起修正戶政事務所組織規程，13戶所更增列7名課長，增加課員升官機會。

桃園市政府今天舉辦戶政日表揚活動，表揚35名績優戶政人員及6個績優戶政事務所，其中在平鎮區戶政事務所服務長達28年的課員王麗珍，已是第三度獲獎。

她表示對於三度獲獎感到意外也很驚喜，提到印象深刻的案件，王麗珍說，曾幫助一位癌末女患者和前夫復婚，雙方原定到戶所辦理結婚登記，但患者病情突然惡化，她自發至醫院為兩人登記，當時該女已虛弱到無法說話，她引導對方用握拳方式，表達自己的結婚意願。

完成登記時，該女落下感動眼淚，一周後便了無遺憾離世，先生到戶所辦理死亡除戶時，緊握王麗珍的手，感謝她用心完成太太遺願。

除個人獲獎外，桃園、平鎮（甲組）、八德、龜山（乙組）、大園及大溪（丙組）等6區戶所，分別獲得桃園市評鑑績優機關。平鎮戶所利用取票機號碼牌，加強「人籍合一」推廣，並利用臉書進行戶政宣導，至今累計2.9萬名粉絲，成效斐然；龜山戶政發行「大坪頂黃金歲月」刊物，利用人口統計資料，記憶龜山大坪頂開墾過程。去年由民政局統籌新增「台灣Pay」支付管道，推廣至全市戶政事務所，方便民眾多元支付戶政規費。

民政局表示，桃園市各戶所受理案件數及服務人數，皆為六都之冠；考量戶政業務日漸繁重，為提升行政效率，市長張善政指示修正戶政事務所組織規程，在現有員額調降分課員額數，修編後桃園、中壢、大園3個戶所可列增課長2人、八德戶所1人，合計共增列7名課長，藉此拔擢優秀人才，也鼓舞基層士氣。

桃市府今天舉辦戶政日表揚活動，在平鎮區戶政事務所服務長達28年的課員王麗珍，已是第三度獲獎。記者朱冠諭／攝影
桃市府今天舉辦戶政日表揚活動，在平鎮區戶政事務所服務長達28年的課員王麗珍，已是第三度獲獎。記者朱冠諭／攝影

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