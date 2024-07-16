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30多年前榮景重現！苗栗通霄沙雕藝術節湧上萬人潮 鎮民感動多年未見塞車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供

苗栗縣政府文化觀光局今年首度在通霄海水浴場沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景，縣長鍾東錦上午在縣務會議提出表揚，也希望各鄉鎮都能提出促進地方觀光發展的構想，縣府絕對配合支持。

縣府指出，沙雕藝術節是縣議員周玉滿、通霄鎮長張可欣提出的構想，文觀局為此規畫在通霄海水浴場辦理首屆沙雕藝術節，從7月6日至9月8日共65天，展出「山上的孩子遇見海」、「客家萌獅」、「人客請食茶」等15座大型沙雕創作，周六、日還安排假日市集、藝文表演、沙雕小教室體驗活動。

鍾東錦上午在縣務會議指出，今年暑假最紅的就是通霄海水浴場的沙雕藝術節，假日吸引上萬人潮，許多鄉親都很感動，感覺通霄已30多年未曾見過如此塞車情況，讓鎮民非常開心，文觀局辦的很成功讓他很滿意，也感謝通霄鎮公所及警分局的配合，活動期間增加員警工作量，要維持交通、治安相當辛苦，暑假過後，希望分局提報績優人員敘獎。

通霄海水浴場堪稱是中部地區規模最大、條件最好的海水浴場，沙灘平直廣闊、木麻黃林帶，環境多元，但隨國內休閒活動多元化，夏日到海邊戲水游泳的人數愈來愈少，海水浴場經營都面臨困境，近年雖持續開放，但因救生員招聘不易等因素，遊客入場「只能踏浪」不能下水，情況尷尬，如今人潮重現，讓鎮民感受早年榮景。

縣府去年推出苗南海地景藝術節，除30件裝置藝術作品，還請來日本唯一的女性沙雕師松木由子在通霄海水浴場創作大型沙雕，成為藝術節的「彩蛋」，縣府今年擴大推出長達2個多月的沙雕藝術節，廣邀全國遊客來觀賞；晚間還打光讓遊客可賞景，留下許多讓人炫目的美景影像。

苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供
苗栗縣文化觀光局今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，7月6日開幕以來，兩個周休假日都湧入上萬人潮，重現30多年前泳客、遊客滿場人潮的榮景。圖／張文煥提供

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