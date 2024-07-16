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桃園平鎮第一位女區長 由民政局主任秘書蕭巧如宣誓走馬上任

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園平鎮首位女區長蕭巧如（右）由副市長蘇俊賓（中）監交，接下卸任區長呂緣（左）印信上任。圖／民政局提供
桃園平鎮首位女區長蕭巧如（右）由副市長蘇俊賓（中）監交，接下卸任區長呂緣（左）印信上任。圖／民政局提供

桃園市平鎮區新任區長今天舉辦宣誓就職交接典禮，副市長蘇俊賓監交，現任區長呂緣退休，由民政局主任秘書蕭巧如新任平鎮區區長，她也是桃園市升格後，平鎮首位女性區長，地方賦予高度期許，蘇俊賓說，蕭巧如承接推動區政使命，發揮服務市民精神，加速推動平鎮地方事務。

蕭巧如曾任桃園市府地政局科長、市政府參議、民政局專委、主任秘書等職務，具地政專業，協助市府推動完成包括大園菓林、觀音草漯一、三、六單元市地重畫案等多項重大建設，她曾研訂重畫聽證作業程序，推動地政有功，曾獲全國第24屆地政貢獻獎及2020年桃園市模範公務人員。

蘇俊賓表示，區公所執行區政工作，更是第一線傾聽民意的重要管道，蕭巧如歷練豐富，熟悉各項區政工作，抗壓性佳、協調能力強，相信平鎮區在蕭的帶領，各項區政建設推動定能更加順利。

民政局長劉思遠表示，蕭巧如有事務官的專業細膩，也有政務官的溝通協調能力，平鎮區正處發展階段，具備地政專業，到平鎮區服務，擔任市府與區里溝通橋樑，絕對是地方之福。

新任區長蕭巧如表示，她會善用所學，盡力帶領區公所夥伴共同為平鎮打拚，透過充分溝通及高效領導，推動各項重要建設，加速平鎮的進步與發展。

卸任區長呂緣表示，他的公職生涯開始到結束都在平鎮，他從平鎮公所課員開始，兢兢業業做到區長退休，完成階段性任務，為自己35年公務生涯譜下完美句點。

桃園 溝通 蘇俊賓

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