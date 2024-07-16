消防員開雲梯車幫清碎玻璃 議員籲回歸專業
新竹市晴空匯火警釀2名勇消殉職，消防員平時的訓練和業務也被備受關注。時代力量新竹市黨團今天在臨時會中表示，消防員要有時間訓練，必須讓消防回歸專業，像鋸樹、清水溝應回歸權責業務單位，先前還發生消防員開雲梯車幫大樓住戶清玻璃。新竹市消防局長李世恭表示，不影響民眾安全的業務，一定會慢慢排除。
新竹市議會今天針對晴空匯大樓火警，要求消防局與都發處進行消防與建築公安專案報告。李世恭在報告中指出，消防局將全面辦理火場安全管制訓練，其中消防人員火場生存訓練，對象為隊員至大隊長，共254人參訓；大隊安全管制訓練對象為小隊長、分隊長、副大隊長、大隊長以及大隊幕僚，共計68人參訓，預計10月份辦理。
不過時代力量市議員林彥甫認為，消防員要有時間訓練，必須讓消防回歸專業，市府不應再把消防員當免費人力，過往消防員要幫忙民眾扶倒掉盆栽、掃水溝落葉，甚至還被要求開雲梯車去清除13樓的碎玻璃，這些抽水、鋸樹、清水溝等為民服務，應回歸權責業務單位。
林彥甫也指出，各分隊人力每天平均僅7至8人，出動第二台救護車將讓分隊剩3人，毫無救災量能可言，應一併檢討。另外入校活動過於頻繁，每年國中CPR 21場次、國小消防護照42場次，還有幼兒園至少50場次都讓消防同仁無法自主訓練，市府應改由年度統一活動替代，兼顧消防人力和防災宣導。
針對消防員平時業務，李世恭表示，消防局已持續檢討，但還是要強調，只要有影響到市民的交通安全，就不是所謂為民服務的工作，這也是消防的本份，「這點我還是蠻堅持的」。
李世恭強調，不能說已影響到交通，又影響到安全的工作，消防局又不去做第一時間的處置，「要對民眾有交代」，當然其他的不影響安全的部分（業務），一定會慢慢排除。
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