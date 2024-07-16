桃園暑期加強抓改裝噪音車 跨界「合作里民」拍照舉發

青少年正值暑假，桃園警方加強取締改裝噪音車，昨晚在市政府前廣場執行稽查，共攔查普通重型機車14輛，經檢測有9輛排氣管噪音超標，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

環保局噪音管制科科長吳小萬指出，近日至桃園區文中里、大林里、龍祥里等各里辦公室，針對附近社區噪音擾鄰問題進行現地會勘、討論及噪音防制宣導，各里長都踴躍提出相關建議，期望機動車輛噪音問題能獲得改善。

因此環保局規劃跨界合作，希望後續各里辦公室，能提供易產生噪音時段及路段，供環保局架設科技執法設備取締噪音車，並將聯手轄區各分局及派出所機動巡查通報噪音車輛。也請各社區住戶們，如發現改裝車輛產生噪音擾鄰時，協助記錄車牌或拍照錄影，以利檢舉通報取締。

桃園警分局昨晚7至11點，與環監單位合作，在市府前廣場執行靜桃專案勤務，共攔查普通重型機車14輛，經檢測有9輛排氣管噪音超標，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。

桃園警分局統計，今年1至6月環警監聯合稽查檢測噪音超標，當場告發500多件，警政蒐證通報到檢也達558件，依據噪音管制法第8條逕行裁處的有589件，相關噪音陳情案件下降了2成多。

桃園警分局昨晚7至11點，與環監單位合作，在市府前廣場執行靜桃專案勤務。記者周嘉茹／翻攝