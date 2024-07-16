苗栗縣國中小學校長交接 33人新任、22人連任

苗栗縣下學年度的縣立國中小學校長因退休、任滿2屆、轉任縣府局處首長或個人生涯規畫，共有16校的校長出缺，縣府教育處6月開始辦理縣內校長遴選，最近已完成各階段校長連動遴選作業，新任、連任校長共55人；其中33名新任校長有8人由候用校長接任。

縣府教育處指出，113學年度校長遴選作業連任、新任校長55人，其中男性36人，女性19人。

連任校長名單，國中部分包括後龍賴志良、文林張慶應、文英邱世允；國小部分有僑樂許嘉勳、談文曾瑞雲、龍昇王世文、造橋吳宏文、僑文彭慧婷、興隆李芳茹、南和劉興欽、栗林倪明宗、新開鄭惠鳳、照南鍾正康、信德黃文昭、鯉魚羅國基、客庄陳昱宏、文苑陳志華、田美黃勝全、蓬萊林恩惠、象鼻葉文杰、士林葉玲、清安李勁霆，共22人。

新任校長，國中包括大倫溫志宏、建國方麗萍、鶴岡陳乃妃、維真胡國偉、公館吳源有、大湖陳鴻錦；國小部分包括大同謝美桃、福基謝福鈞、後龍莊忠賢、溪洲張茂富、大山紀介五、五福曾瑞星、山佳林信全、頭份李豪朕、永貞鍾瑞蓉、公館劉信雄、頭屋王美娟、中和徐禮安、銅鑼李國海、信義陳佳琳、開礦謝永洵、中興徐敏芳、華興謝植岡、錦水黃淑婉、新興王裕發、頂埔徐慶宏、新隆蕭採峰、僑善范珮玲、蕉埔賴惠貞、林森陳玉玫、卓蘭王秋閔、泰興王潔真、梅園巫文瑜，共有33人。

教育處表示，今年退休校長共6人，其中國中1人、國小5人；分別是建國國中林秋蟬、山佳國小陳財喜、福基國小徐世芬、大同國小巫明璋、永貞國小徐秀鳳、五福國小周昌柏。縣府8月1日將在苗栗市啟文國小舉辦校長佈達交接典禮；縣內中小學校長一任4年，可連任一屆共8年，但偏鄉學校可增加一任共12年，實驗計畫學校可不受限制持續連任。