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竹北縣政二路人行道鋪面受損 市公所將改善

中央社／ 新竹縣16日電

新竹縣竹北市公所今天表示，縣政二路人行道鋪面破裂受損、銜接不順有高低差，為提升使用安全將進行改善，新增19座庇護島並規劃15處左轉車道、設置23座交通號誌共桿等。

竹北市公所發布新聞稿指出，竹北市人口持續增加，但舊有建設多有老化損壞，包含路及人行道等，其中在縣政二路人行道鋪面嚴重破裂受損且銜接不順有高低差、電箱占據人行道，以及人行道寬度不足等問題，將進行後續計畫改善。

市長鄭朝方告訴中央社記者，縣政二路北起興隆路一段交岔口，南至中山路交岔口，全長2100公尺皆為改善範圍，將分為5部分進行規劃設計，包含既有路面改善、人行步道鋪面改善及更新、既有纜線地下化評估、新增19座庇護島並規劃15處左轉車道、設置23座交通號誌共桿等。

鄭朝方說，縣政二路人行空間及道路改善工程，向內政部國土管理署爭取相關補助計畫，核定補助規劃設計費新台幣492萬元、公所自籌108萬，設計總經費共600萬，將盡速推進；另在工程款初估達上億元，後續將持續爭取，盼在明年中動工。

人行道 北市

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