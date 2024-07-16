快訊

槍手行刺川普前48小時行蹤曝！靶場練槍、買50發彈藥 本來還要炸車

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

樹根破壞人行道 竹北縣政二路擬全面重鋪磚鋪面

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣政二路沿線路樹樹根經過多年生長，已逐漸破壞人行道鋪面、造成隆起。圖／竹北市公所提供
縣政二路沿線路樹樹根經過多年生長，已逐漸破壞人行道鋪面、造成隆起。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市縣政二路是竹北主要幹道，不僅連接環北路、興隆路等要道，還連接交流道，但沿路兩旁路樹多年來生長高大，樹根已破壞人行道造成鋪面毀損，市公所擬耗資上億元，重鋪人行道並新增行人庇護島、電纜下地。

縣政二路北起中山路南接興隆路，全長2.1公里，沿途經過多處政府機關，是竹北重要交通要道之一，不過日前竹北市長鄭朝方前往會勘時卻發現，沿路兩旁人行道樹穴過小，使得路樹根系向四周竄生，不僅造成路樹生長受阻，樹根也嚴重破壞人行道鋪面，易造成行人路過時絆倒受傷。

鄭朝方指出，竹北居住及就業人口不斷攀升，是新竹縣13鄉鎮市中平均年齡最年輕的城市，但許多舊有建設多有老化損壞，與城市特性並不相符，尤其與民眾最為息息相關的道路及人行道都急需改善，尤其縣政二路人行道鋪面嚴重破裂受損、銜接不順有高低差、電箱占據人行道，以及人行道寬度不足。

竹北市公所為改善竹北市區的道路，核定600萬設計費，要規畫改善縣政二路的路面及人行道空間，希望提升安全無礙的通行環境。公所也爭取內政部國土管理署補助計畫，提報永續提升人行安全縣政二路人行空間及道路改善工程，由中央給予補助。

計畫中的改善方案，縣政二路北起興隆路一段交岔口，南至中山路交岔口，全長2100公尺皆為改善範圍，將分為5部分進行設計，包含既有AC路面改善、人行步道鋪面改善及更新、既有纜線地下化評估、新增19座庇護島及15處左轉車道、設置23座交通號誌共桿等。

竹北市公所預估整體的改善工程預算將不低於億元，也正因為所需經費龐大，因此後續將向中央爭取工程款，希望明年中旬能夠順利動工改善縣政二路。

人行道 北市 路樹

延伸閱讀

北士科人行道成「開心農場」輪椅族陷危機 市府：月底前除草

高雄通學步道施工接連爆發砍樹爭議 留不留樹陷兩難

沒紅綠燈？新竹這路口車流超大卻無號誌 市府解答原因

微笑單車維修車違停人行道還遮車牌 民眾：規避檢舉？

相關新聞

SRF桃園設廠 觀音人8月12日率團北上

桃園市政府3月廢止台灣立方、可寧衛和立疆3家SRF發電廠進駐桃園科技工業區許可，但行政命令6月被經濟部撤銷，地方強烈反彈...

樹根破壞人行道 竹北縣政二路擬全面重鋪磚鋪面

新竹縣竹北市縣政二路是竹北主要幹道，不僅連接環北路、興隆路等要道，還連接交流道，但沿路兩旁路樹多年來生長高大，樹根已破壞...

竹縣夏季東方美人茶評鑑 參賽茶樣破千包周五成績揭曉

新竹縣今年夏季東方美人茶（膨風茶）評鑑本周在北埔鄉農會登場，將透過初、複評兩階段，預計周五成績揭曉；此次參賽茶樣首度破千...

重車超載惹禍 寶山三峰路又毀了

新竹縣寶山鄉公所去年底才耗資2500萬元替重要幹道三峰路重新刨鋪路面，未料長期重車輾壓，路面多達23處出現明顯隆起和損壞...

桃捷棕線明年動工 捷工局步行現勘11公里尋開發可行性

桃園捷運棕線預計明年動工，桃園市捷工局今天率領市府相關單位及桃園捷運公司，在林同棪工程顧問公司說明下，步行11公里完成棕...

寶山三峰路耗資2500萬半年前重刨鋪 如今已出現23處損壞

新竹縣寶山鄉重要幹道三峰路，公所於半年前才耗資2500萬元重新刨鋪路面，未料因長期重車輛輾壓，導致有23處出現明顯隆起和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。