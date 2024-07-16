樹根破壞人行道 竹北縣政二路擬全面重鋪磚鋪面

新竹縣竹北市縣政二路是竹北主要幹道，不僅連接環北路、興隆路等要道，還連接交流道，但沿路兩旁路樹多年來生長高大，樹根已破壞人行道造成鋪面毀損，市公所擬耗資上億元，重鋪人行道並新增行人庇護島、電纜下地。

縣政二路北起中山路南接興隆路，全長2.1公里，沿途經過多處政府機關，是竹北重要交通要道之一，不過日前竹北市長鄭朝方前往會勘時卻發現，沿路兩旁人行道樹穴過小，使得路樹根系向四周竄生，不僅造成路樹生長受阻，樹根也嚴重破壞人行道鋪面，易造成行人路過時絆倒受傷。

鄭朝方指出，竹北居住及就業人口不斷攀升，是新竹縣13鄉鎮市中平均年齡最年輕的城市，但許多舊有建設多有老化損壞，與城市特性並不相符，尤其與民眾最為息息相關的道路及人行道都急需改善，尤其縣政二路人行道鋪面嚴重破裂受損、銜接不順有高低差、電箱占據人行道，以及人行道寬度不足。

竹北市公所為改善竹北市區的道路，核定600萬設計費，要規畫改善縣政二路的路面及人行道空間，希望提升安全無礙的通行環境。公所也爭取內政部國土管理署補助計畫，提報永續提升人行安全縣政二路人行空間及道路改善工程，由中央給予補助。

計畫中的改善方案，縣政二路北起興隆路一段交岔口，南至中山路交岔口，全長2100公尺皆為改善範圍，將分為5部分進行設計，包含既有AC路面改善、人行步道鋪面改善及更新、既有纜線地下化評估、新增19座庇護島及15處左轉車道、設置23座交通號誌共桿等。

竹北市公所預估整體的改善工程預算將不低於億元，也正因為所需經費龐大，因此後續將向中央爭取工程款，希望明年中旬能夠順利動工改善縣政二路。