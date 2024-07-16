2025台灣燈會在桃園 旅宿業導入AI、短影音行銷

2025台灣燈會將在桃園登場，桃園市觀旅局本周起開辦旅宿專業知能提升課程，包含「經營管理技巧」、「行銷管理要點」、「顧客關係與抱怨處理」、「科技工具使用」及「餐飲服務」等5大面向，總共12天、72小時的專業課程，導入AI運用及短影音行銷，希望讓國內、外來桃園住宿的旅客看到桃園的多元面向。

觀旅局長周柏吟表示，去年的旅宿業專業知能課程主要在輔導民宿業者精進相關知識及多元技能，今年擴大辦理改為旅館、民宿皆可以受用的各種專業知識，透過資源互導讓旅宿業者共同交流分享。有鑒於旅宿業面臨持續缺工問題，透過課程帶領旅宿業者了解AI科技管理，優化旅宿業現場營運服務流程。

周柏吟說，今年度課程搭配短影音內容製作拍攝教學、及Line官方帳號建置運用實務等，從行銷內容產出、宣傳素材的製作到最後的宣傳通路操作運用，此外更加入政策面宣導，例如淨零低碳、ESG、智慧化AI導入及旅宿業個資保護等。