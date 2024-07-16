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桃市府與台電合作平台 完成73件供電改善列管案件

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府透過與台電的平台會議，快速完成龜山區文化、樂善二路口公車即時路線通報供電設施。圖／桃園市經發局提供
桃園市政府透過與台電的平台會議，快速完成龜山區文化、樂善二路口公車即時路線通報供電設施。圖／桃園市經發局提供

桃園市政府經發局表示，市府持續推動和解決公共建設用電、送電問題，與台電公司透過合作平台開定期會議由副市長王明鉅主持，加速解決工程界面問題及縮短公共工程送電時間。去年透過會議解除60件列管案，日前會議上再解除列管13案件，合計73案。

經發局說明，透過合作平台討論各項工程，包括重大或急迫工程、專案協助案件、公開資訊服務案及一般持續性案件。7月5日會議解除列管的重大或急迫工程，如地政局的「機場捷運A10站地區區段徵收開發案」、工務局「平鎮區復旦國小周邊-環南路與環南路35巷人行道改善工程」、住宅發展處「楊梅一號社會住宅正式送電」、新建工程處「平鎮南勢綜合行政大樓新建工程用電案」、養護工程處「復興區羅浮高中通學廊道路口電桿配合改善」等案件，皆有效解決供電、復電。

王明鉅要求，攸關民眾交通工程項目如智慧站牌、候車亭及新設交通號誌等，為了要能提前完成供電方便民眾查詢，7月1召開專案會議逐案管制，例如龜山區文化一樂善二路口」（往林口）候車亭公車動態看板、中山長春路口送電，都讓民眾可以第一時間就掌握公車到站時間，減少候車的焦慮。

市府強調將持續與台電公司桃園區營運處、新桃供電區營運處、輸變電工程處北區施工處及台電相關單位密切合作。台電桃園區營業處昨天也舉行新、卸任處長交接，新任處長邱雲祥表示，在桃園工作首重穩定供電、推動電力建設工程。

桃園市副市長王明鉅主持市府與台電的平台會議，全力做好供電穩定和更新健全設備。圖／桃園市經發局提供
桃園市副市長王明鉅主持市府與台電的平台會議，全力做好供電穩定和更新健全設備。圖／桃園市經發局提供

台電 桃園 機場捷運

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