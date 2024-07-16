桃市府與台電合作平台 完成73件供電改善列管案件

桃園市政府經發局表示，市府持續推動和解決公共建設用電、送電問題，與台電公司透過合作平台開定期會議由副市長王明鉅主持，加速解決工程界面問題及縮短公共工程送電時間。去年透過會議解除60件列管案，日前會議上再解除列管13案件，合計73案。

經發局說明，透過合作平台討論各項工程，包括重大或急迫工程、專案協助案件、公開資訊服務案及一般持續性案件。7月5日會議解除列管的重大或急迫工程，如地政局的「機場捷運A10站地區區段徵收開發案」、工務局「平鎮區復旦國小周邊-環南路與環南路35巷人行道改善工程」、住宅發展處「楊梅一號社會住宅正式送電」、新建工程處「平鎮南勢綜合行政大樓新建工程用電案」、養護工程處「復興區羅浮高中通學廊道路口電桿配合改善」等案件，皆有效解決供電、復電。

王明鉅要求，攸關民眾交通工程項目如智慧站牌、候車亭及新設交通號誌等，為了要能提前完成供電方便民眾查詢，7月1召開專案會議逐案管制，例如龜山區文化一樂善二路口」（往林口）候車亭公車動態看板、中山長春路口送電，都讓民眾可以第一時間就掌握公車到站時間，減少候車的焦慮。