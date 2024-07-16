竹縣夏季東方美人茶評鑑 參賽茶樣破千包周五成績揭曉

新竹縣今年夏季東方美人茶（膨風茶）評鑑本周在北埔鄉農會登場，將透過初、複評兩階段，預計周五成績揭曉；此次參賽茶樣首度破千，共有1021包茶樣參與盛會，爭奪「特等獎」最高榮譽，名利雙收。

縣府農業處指出，此次夏茶評鑑已於本月4日完成繳茶、參賽茶葉抽樣、封存及明、密碼的編碼作業，本周初、複評將在北埔鄉農會進行。這次東方美人夏茶報名參賽茶樣1021點（包）是歷年最多，每點繳交11台斤6兩，總數量為1萬1613台斤14兩。

鑑於東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑參賽點數位居全國同類茶葉之冠，為減少茶及飲料作物改良場評審人力負擔及精進初評委員本職學能，推動初審團制度已邁入第8年，透過主要產地北埔及峨眉的鄉農會，邀集茶農參加茶改場專業訓練，經考試合格並甄審，擔任初審團評茶委員，清一色都是年輕茶農，任期2年。本屆14位初評委員，特別廣邀新北市、桃園市、新竹市及苗栗縣等產茶縣市具資格人員參與甄選。

農糧科長黃怡娟說， 縣內東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽今年度已全面落實強制溯源制度，得獎茶發還後由農友落實標示，需依規定於包裝上標示產銷履歷、有機標章或溯源農糧產品QR-code。往年榮獲「特等獎」茶樣每斤都是6、70萬元起跳，更曾有破百萬紀錄，因此競爭激烈，今年夏茶評鑑成績將會在周五上午11點揭曉，請大家拭目以待。