重車超載惹禍 寶山三峰路又毀了

新竹縣寶山鄉公所去年底才耗資2500萬元替重要幹道三峰路重新刨鋪路面，未料長期重車輾壓，路面多達23處出現明顯隆起和損壞，鄉長邱振瑋昨勘查請縣府協助緊急修復，將請警方查處非法超載。另，台68線東西向快速道路近日又見掉落水泥塊，公路局昨進場修繕，並確認主結構無損壞。

寶山鄉公所指出，三峰路多達23處損壞路段，將進行路面基礎改善，包含加封柏油15公分並灌注3000磅早強水泥，增強路面的穩固性和耐久性。

但不只三峰路滿目瘡痍，雙林路和新林路也有類似窘境。邱振瑋說，將請警方積極查處非法超載，並設移動照相機進行監控，同時計畫設立區間測速照相器和地磅，以鼓勵業者自律管理，並將研議制定砂石車業者自制管理措施，要求業者負責修復。

此外，台68線東西向快速道路今年4月花蓮地震後，曾發生伸縮縫錯位崩落水泥塊事故，經修補後近日又有民眾發現台68線7.2K橋墩伸縮縫掉落水泥塊，市議員曾資程表示，由於下方就是滑板公園，擔心有立即危險，接獲陳情後立刻通報公路局新竹工務段要盡快修繕。

公路局北區養護工程分局指出，昨進場進行P162橋墩鋼筋外露補強修繕，台68線受0403地震後，已請橋檢公司全線檢測，台68主線結構物均沒有損壞，未來會每月巡查一次。