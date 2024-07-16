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SRF桃園設廠 觀音人8月12日率團北上
桃園市政府3月廢止台灣立方、可寧衛和立疆3家SRF發電廠進駐桃園科技工業區許可，但行政命令6月被經濟部撤銷，地方強烈反彈。國民黨桃園市議員吳進昌昨天說，8月12日將率團北上到總統府，並包圍經濟部、環境部陳情抗議。市長張善政也說，市府立場和鄉親一致，尊重民眾的權利。
桃園市政府昨天到觀音區舉辦基層座談會，會中，吳進昌表示對於SRF問題，將與議員許更生及國民黨立委涂權吉帶領鄉親抗爭到底，擬定8月12日率領千人抗議，「拒絕假SRF！真焚化爐！」
吳進昌說，目前包括環境部、經濟部對SRF政策的說法依舊沒有得到民眾認同，尤其是環境部將修正的空汙法3項草案，竟然將今年以前核准的既存鍋爐排除，不用比照最新標準，3家廠商還可以燃燒所有事業廢棄物，簡直就是垃圾焚化爐。
「經濟部不為我們鄉親著想，這是官逼民反。」吳進昌強調，他們並非反對SRF，而是要求這3家SRF發電廠不能在觀音設立，觀音和新屋的民眾將會挺身而出，捍衛呼吸權，拒絕用肺發電；8月12日抗議，他們將先到總統府陳情，再到經濟部、環境部抗議，最後回到市府為市長加油打氣。
張善政表示，市府尊重民意表達，市府的立場跟所有鄉親一樣，這3家SRF廠進到觀音程序有問題，「民眾去表達立場，我們尊重他們的權利。」
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