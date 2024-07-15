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桃捷棕線明年動工 捷工局步行現勘11公里尋開發可行性

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運棕線預計明年動工，桃園市捷工局今天完成棕線沿線踏勘。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運棕線預計明年動工，桃園市捷工局今天完成棕線沿線踏勘。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運棕線預計明年動工，桃園市捷工局今天率領市府相關單位及桃園捷運公司，在林同棪工程顧問公司說明下，步行11公里完成棕線沿線踏勘，實地了解路廊沿線於未來施工時可能遭遇的課題，並與各單位協調與溝通。捷工局長劉慶豐表示，透過現場實地踏勘，更能有效擬定招標策略，加速辦理工程發包作業。

劉慶豐表示，桃捷棕線具北北桃捷運系統整合效益，兩端點分別為台鐵桃園站、綠線G07站以及新蘆線、萬大線迴龍站銜接轉乘，是桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，未來完成後，迴龍到桃園約18分鐘，有利就學及就業族群通勤，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，建構1小時軌道運輸生活圈。

劉慶豐說，為確保捷運棕線順利在明年動工，行政院今年3月1日核定綜合規畫後，即展開後續建設作業，於5月完成專案管理（PCM）決標，並積極辦理基本設計及整體經費細部檢討，完成後將再報送行政院公共工程委員會進行經費審議，配合今日的現場實地踏勘，能更有效擬定未來招標策略，加速辦理工程發包。

劉慶豐指出，實地踏勘目的是讓基本設計更貼切，也更了解地方需求，像是有些車站樓下空間在桃捷尚未商業使用時，可供民眾當街舞、土風舞空間；此外也可以知道哪裡有低矮房子或空地等未來有發展潛力的區域，施工預留可敲除式的牆板，配合將來發展，打通成地下聯通道的出入口，與民眾的開發大樓結合，讓民眾轉乘更便利。

劉慶豐不諱言，地方對捷運土地開發不了解而有抗拒，經由踏勘也可跟地方溝通說明；雖然天氣很炎熱，但慢慢走一趟，了解工程面可以節省很多工程，回去會收斂基本設計，呈報交通部跟工程會審議，就可以進一步發包作業。

捷工局表示，經現場實地踏勘，捷工局已針對捷運棕線沿線場站規畫、公私有土地取得及捷運開發用地畫設進行盤點，將接續彙整各單位意見，針對相關工程課題制訂因應對策，並納入招標文件中，以利後續發包與工程推動，期盼降低工程阻礙，達成2032年如期如質通車目標。

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