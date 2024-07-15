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不只100萬？三重殉警撫卹慰問金 警分局初估至少2300萬

苗栗暑期徵才18日登場 8成職缺起薪逾30K

中央社／ 苗栗縣15日電

因應暑期社會新鮮人求職旺季，勞動部勞動力發展署18日將舉辦苗栗地區徵才活動，邀集17家廠商釋出近500個工作機會，預估逾8成職缺起薪新台幣3萬元以上。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天表示，因應數位化科技、AI及能源轉型等新興科技熱潮，帶動頭份、竹南地區產業人力需求增加，這場徵才活動將於18日上午9時至下午1時在頭份市民生里社區活動中心辦理，參與徵才的17家廠商橫跨科技業、製造業、餐飲業等，提供近500個工作機會，逾8成職缺起薪達3萬元以上。

桃竹苗分署指出，恆誼化工、立康生醫、大華金屬、鼎元光電、尚順開發等企業，提供資訊工程師、PCB工程師、技術員、餐飲服務員等正、兼職各類職缺；知名餐飲集團築間餐飲釋出主管、儲備幹部職缺，薪資分別上看53K及41K。

另外，半導體新創企業義為公司應徵PCB佈局工程師，條件為大學以上科系不限、無經驗可，起薪35K日班、週休2日，錄取後提供6個月內外部培訓。

桃竹苗分署表示，為協助畢業社會新鮮人求職更順利，這次採用無紙化徵才，現場有專人辦理求職登記，無須手寫履歷表，即可依序號至有興趣的廠商前面試，完成面試除免費貼拍機體驗外，參與2家以上面試者還可獲精美禮品。

求職 職缺 面試

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