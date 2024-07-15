快訊

不只100萬？三重殉警撫卹慰問金 警分局初估至少2300萬

巴黎發明展苗栗隊奪5金 SBIR計畫功不可沒

中央社／ 苗栗縣15日電

第123屆巴黎國際發明展，苗栗縣廠商和大學師生共同研發作品榮獲5金1銀11銅佳績，今天接受縣長鍾東錦表揚。縣府表示，透過SBIR計畫支持，為在地創新研發注入更多動能。

苗栗縣政府工商發展處指出，第123屆巴黎國際發明展台灣代表團66件獲獎作品，拿下歷年最多13面金牌。其中，與縣內廠商、民眾及國立聯合大學、育達科技大學師生相關得獎作品計有17件，共獲5金1銀11銅，展現苗栗創新研發領域的強勁實力。

工商發展處表示，獲獎背後，經濟部推動「小型企業創新研發計畫（SBIR）」發揮重大效益，透過經費補助，鼓勵中小企業加強技術與服務創新研發，提升產業競爭力。在SBIR計畫的挹注下，廠商得以投入研發，將創新點子轉化為具市場潛力的產品。

工商處說，這次參展獲獎的6家廠商，就有3家是縣府執行地方型SBIR創新研發補助計畫案廠商，其中偉鵬科技研發的模組化全自動清洗系統設備，更拿下金獎；並吸引日本廠商簽署代理合約。

多次率團參加國際發明展的聯大工業設計學系系主任徐義權表示，今年獲獎作品有不少符合減塑環保趨勢，像是「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」獲法國評審團高度讚賞拿下金獎。

另外，苗栗子弟吳載道由代表團團長徐捷中協助研發出金獎作品「絲瓜絡水耕泡棉」，以常見天然「絲瓜絡」纖維取代人造泡棉育苗，可減少大量農業塑膠廢棄物。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府表揚各得獎者表示，獲獎產品各具特色，將持續推動SBIR計畫，鼓勵中小企業投入研發，加強產官學合作，並拓展國際市場，為苗栗創新研發領域注入更多動能。

發明展 鍾東錦

延伸閱讀

拜會鍾東錦 董建宏請苗栗縣府速提送國土功能分區圖

激勵社工員報考社工師高考 苗栗首辦「考前衝刺班」

大矽谷計畫中央、地方達共識 苗栗3塊地啟動可行性評估

苗栗市廢家具堆大火 鍾東錦：陷民眾於空汙風險不對

相關新聞

桃捷棕線明年動工 捷工局步行現勘11公里尋開發可行性

桃園捷運棕線預計明年動工，桃園市捷工局今天率領市府相關單位及桃園捷運公司，在林同棪工程顧問公司說明下，步行11公里完成棕...

寶山三峰路耗資2500萬半年前重刨鋪 如今已出現23處損壞

新竹縣寶山鄉重要幹道三峰路，公所於半年前才耗資2500萬元重新刨鋪路面，未料因長期重車輛輾壓，導致有23處出現明顯隆起和...

激勵社工員報考社工師高考 苗栗首辦「考前衝刺班」

年初因台北男童「剴剴」事件，社工被上銬調查，國內各地出現社工離職潮，縣內也有近一成五的社工人員離職，苗栗縣長鍾東錦關切此...

桃園楊梅社子溪上萬魚群暴斃 這原因發臭汙染惹議

桃園市楊梅區社子溪昨天出現大量魚群暴斃死亡，自上游頭重溪漂流而下，魚屍上萬條十分驚人，楊梅成德一街大同橋的社子溪攔河堰旁...

竹縣9處路口改善工程4千多萬元 今起動土11月初完工

新竹縣政府辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫，獲中央核定4723萬餘元改善9處路口，其中竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路...

抗議SRF桃園設廠 藍營8月將率千人到總統府抗議

桃園市政府3月廢止台灣立方、可寧衛和立疆3家SRF發電廠進駐桃園科技工業區許可，但行政命令6月被經濟部撤銷，引發地方強烈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。