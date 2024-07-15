巴黎發明展苗栗隊奪5金 SBIR計畫功不可沒

第123屆巴黎國際發明展，苗栗縣廠商和大學師生共同研發作品榮獲5金1銀11銅佳績，今天接受縣長鍾東錦表揚。縣府表示，透過SBIR計畫支持，為在地創新研發注入更多動能。

苗栗縣政府工商發展處指出，第123屆巴黎國際發明展台灣代表團66件獲獎作品，拿下歷年最多13面金牌。其中，與縣內廠商、民眾及國立聯合大學、育達科技大學師生相關得獎作品計有17件，共獲5金1銀11銅，展現苗栗創新研發領域的強勁實力。

工商發展處表示，獲獎背後，經濟部推動「小型企業創新研發計畫（SBIR）」發揮重大效益，透過經費補助，鼓勵中小企業加強技術與服務創新研發，提升產業競爭力。在SBIR計畫的挹注下，廠商得以投入研發，將創新點子轉化為具市場潛力的產品。

工商處說，這次參展獲獎的6家廠商，就有3家是縣府執行地方型SBIR創新研發補助計畫案廠商，其中偉鵬科技研發的模組化全自動清洗系統設備，更拿下金獎；並吸引日本廠商簽署代理合約。

多次率團參加國際發明展的聯大工業設計學系系主任徐義權表示，今年獲獎作品有不少符合減塑環保趨勢，像是「無塑環保包裝紙箱」及「無塑紙箱專用工具」獲法國評審團高度讚賞拿下金獎。

另外，苗栗子弟吳載道由代表團團長徐捷中協助研發出金獎作品「絲瓜絡水耕泡棉」，以常見天然「絲瓜絡」纖維取代人造泡棉育苗，可減少大量農業塑膠廢棄物。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府表揚各得獎者表示，獲獎產品各具特色，將持續推動SBIR計畫，鼓勵中小企業投入研發，加強產官學合作，並拓展國際市場，為苗栗創新研發領域注入更多動能。