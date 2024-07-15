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竹縣改善竹北興隆路沿線 盼透過車道調整提升安全

中央社／ 新竹縣15日電

新竹縣政府表示，竹北市興隆路沿線有學校、醫院、法院等機構交通量大，將增設汽機車左轉道同時改善路口等，工程今天開工，盼透過車道調整等改善，提升道路使用安全。

內政部國土管理署補助新竹縣政府辦校園附近暨行車安全道路改善計畫，路段為興隆路一段與二段間，今天舉行開工動土典禮，新竹縣長楊文科、內政部國土管理署北區都市基礎工程分署長曾正宗等人參與。

縣長楊文科致詞說，此計畫是為重新檢討各路口現行汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率，並進行道路車道重新配置、新增左轉專用道、路口行人庇護島、退縮人行穿越線等友善行人環境，工程預計於11月初完工。

曾正宗說，竹北市人口密集，興隆路是聯繫竹北東西向的主要道路，沿線有學校、法院、醫院等機構，交通量大，透過車道調整與標線、路面改善等，盼工程完工後能提升道路水準，提供民眾便捷使用。

交旅處長陳盈州表示，未來計畫完成後，會拆除強制機車兩段式左轉的指引標誌，但仍會保留機車兩段式左轉的待轉區，提供行動不便或高齡者仍有安全兩段式左轉空間。

他表示，在施工期間也會要求廠商依序施工，依路口漸次推進，期間也會做交通維持，呼籲用路人減速慢行通過工區，盼工程如期、如質完工，提升整體安全。

新竹 楊文科 車道

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