竹市府推舊城商圈再造計畫 開課提升地方經營力

新竹市政府今天說，為提升舊城商圈服務經營與行銷能力，將辦舊城商圈再造復興計畫相關課程，包含手機拍攝與運用AI工具製作商圈影片、顧客旅程設計與財務課等，提升經營力。

新竹市政府產發處長許智堡今天告訴中央社記者表示，舊城商圈是竹市重要歷史文化地區，但商圈逐漸移轉，為鼓勵青年創業，市府推動舊城商圈再造復興計畫，透過顧問輔導團隊，協助青年於舊城商圈創業開店，並推動商圈店家轉型。

許智堡說，今年推動舊城商圈再造復興計畫，以追蹤式輔導策略進行，辦理相關課程，盼能提升青創業者與商圈店家的經營知識與數位技能。

許智堡指出，課程涵蓋市場行銷策略、顧客服務技巧、數位化經營模式等多元內容，盼能提升商圈業者應變能力，讓業者可在市場環境中保持競爭力，同時市府將持續提供資源，幫助商圈打造品牌形象，吸引顧客和投資，重振商圈風采。

新竹市政府提供新聞資料指出，市府共規劃4堂課程，7月19日為手機拍攝與AI工具製作課程，內容是以科技趨勢結合手機工具，行銷推廣店家知名度；7月24日規劃良好顧客消費旅程，吸引更多消費者前來多元應用。

市府表示，7月31日辦政府補助計畫，如何申請等實際應用課程，當天也辦財務分析課程，讓民眾能了解店家型態，深入剖析財務運用，盼助提升獲利。