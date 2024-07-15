高虹安涉貪案7/24宣判 竹市民眾將辦公民開講
青鳥行動新竹場召集人林士凱今天說，日前發起「我藐視國會－青鳥行動」新竹場獲響應，展現公民力，新竹市長高虹安涉貪污案24日宣判，當天辦公民開講活動，讓民眾表達意見。
林士凱今天告訴中央社記者，民眾自主發起「我藐視國會－青鳥行動」抗議國會修法擴權5月28日再上街頭，他是新竹場發起人之一，當時於新竹火車站前廣場聚集超過2000人，活動受民眾響應，這是展現公民對政治關心的力量。
他說，高虹安身為新竹市長卻涉貪污案件，甚至與建商間的關係也未能交代清楚，還有寡婦樓爭議等，在高虹安上任後，新竹市政府府內人事動盪，都不是市民之福。
林士凱指出，高虹安涉貪污案將於7月24日宣判，他與地方人士共同發起新竹大辦桌活動，透過公民開講，邀請關心地方的民眾前來分享對於市政的關心並發表意見，展現公民力量。
台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，合議庭訂於7月24日上午11時宣判。
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