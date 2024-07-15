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寶山三峰路耗資2500萬半年前重刨鋪 如今已出現23處損壞

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
寶山鄉長邱振瑋表示，已請縣府協助緊急修復外，也將請警方積極查處非法超載行為，並設置移動式照相機進行監控。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉長邱振瑋表示，已請縣府協助緊急修復外，也將請警方積極查處非法超載行為，並設置移動式照相機進行監控。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣寶山鄉重要幹道三峰路，公所於半年前才耗資2500萬元重新刨鋪路面，未料因長期重車輛輾壓，導致有23處出現明顯隆起和損壞情況；鄉長邱振瑋今天前往勘查後表示，已請縣府單位協助進行緊急修復工作，未來將請警方積極查處非法超載行為，並設置移動式照相機進行監控，並呼籲所有道路使用者和業者共同配合。

公所指出，去年12月底，耗資2500萬針對三峰路重新進行刨鋪加封道路改善工程，因長期砂石車業者的超速超載行為，導致道路已滿目瘡痍；除了三峰路外，雙林路和新林路也同樣存在類似的路面損壞問題。

針對三峰路這23處損壞路段，將進行50公分挖掘，30公分以上的路面基礎改善，則以加封柏油15公分並灌注3000磅早強水泥，以增強路面的穩固性和耐久性。

邱振瑋表示，將研議制定砂石車業者自制管理措施，要求業者負責修復，因其超載行為而導致的道路損壞問題，同時將請警方積極查處非法超載行為，並設置移動式照相機進行監控。同時也計畫設立區間測速照相器和地磅，以鼓勵業者自律管理，避免超速和超載行為，減少對道路的損害。

寶山鄉長邱振瑋今天前往三峰路勘查路面損壞狀況，他表示已請縣府單位協助緊急修復工作。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉長邱振瑋今天前往三峰路勘查路面損壞狀況，他表示已請縣府單位協助緊急修復工作。圖／寶山鄉公所提供

監控 砂石

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