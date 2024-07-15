激勵社工員報考社工師高考 苗栗首辦「考前衝刺班」

年初因台北男童「剴剴」事件，社工被上銬調查，國內各地出現社工離職潮，縣內也有近一成五的社工人員離職，苗栗縣長鍾東錦關切此事，除指示社會處提出激勵方案，包括休假及績優社工獎金，最近社工師專技高考將在月底舉辦，縣府今天首度開辦「考前衝刺班」並補助1800元報名費，期盼鼓舞社工人員士氣，強化縣內社工服能量。

縣府指出， 衛福部2018年推動強化社會安全網計畫，縣府推估明年需聘用187名專職社工，但目前進用人數仍不足，專職人員負荷加重；年初的兒童虐待事件引起全國關注，湧現離職潮，鍾縣長深刻體會社工專業服務的挑戰性。在4月社工日提出一系列激勵措施，包括社工師考試補助金、年度優秀社工獎勵金、社工碩士進修機會、資深社工舒壓課程及觀摩補助等。

今年第二次社工師專職高考將在7月27、28日舉辦，但上次錄取率不到一成五，縣府為此開先例與苗栗縣社會工作師公會合作，5天內將辦7場社工師證照輔導考試班課程，一連五天的衝刺班有40名社工員參加，縣府請來社工考試界名師到苗栗為學員指點準備技巧及重點複習、考試要訣，盼提高上榜率， 鼓勵社工積極報考提升專業資格，全程參加考生並補助1800元報名費。

鍾東錦上午專程到場鼓勵學員並送上「文昌加持包」，其中有社工師報名費補助申請表、文昌乖乖、金榜及第筆，期望在文昌帝君庇佑下，考生能「靈光乍現、金榜題名」，鼓勵大家要堅持到最後一刻。

社會處張國棟指出明，凡是在縣內執行社會工作師法第12條規定的專職社工人員，可在考試結束後3個月內備妥文件向社會處社申請報名費用補助，每人最多可申請2次，相關資訊可在縣府社會處網站社工服務專區下載查閱。