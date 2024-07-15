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桃園楊梅社子溪上萬魚群暴斃 這原因發臭汙染惹議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」
楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」

桃園市楊梅區社子溪昨天出現大量魚群暴斃死亡，自上游頭重溪漂流而下，魚屍上萬條十分驚人，楊梅成德一街大同橋的社子溪攔河堰旁，大批魚屍浮沉，連日高溫炎熱，魚屍散發陣陣惡臭，民眾受不了，楊梅里長葉星秀和民眾今天表示，大量魚屍高溫曝曬惡臭，汙染環境，請市政府趕快處理，查明上游汙染源。

楊梅區新梅水環境巡守隊志工昨天巡視，在成德一街大同橋附近的社子溪裡面出現大量魚群翻白暴斃，立即通報環保局列案調查，更發現大量魚屍是從上游頭重溪漂下至社子溪汙染，民眾並檢舉不肖人士在上游偷倒不明廢液，造成魚群突然曝斃，更擔心連續高溫曝曬，魚屍惡臭汙染愈加恐怖。

市政府環保局、水務局獲報緊急檢測調查汙染源，環保局表示，接獲通報魚群暴斃，稽查人員至楊梅區成德一街旁大同橋現場採水檢測，發現社子溪水質酸鹼度中性、溶氧2.8mg/L、未檢出銅鎳重金屬，初步檢測水質無明顯異常、但溶氧率過低，一般魚的正常生長溶氧須在4mg/L以上，懷疑魚群死亡與天熱溪水溶氧偏低相關，是否上游有人偷倒不明廢液，已將魚屍送交動保處化驗追查，大同橋附近架設監視器監控調查。

葉星秀說，前晚里民發現有人在社子溪上游偷倒不明液體，接著昨天發現許多魚群紛紛翻白死亡，魚屍從社子溪上游沿溪流下游漂下、一直延伸到富岡數公里，估計上萬條魚屍漂流，天氣炎熱，魚屍出現臭惡汙染環境，引起里民反彈陳情，她建請市府要趕快行動清除魚屍，以免汙染水環境，引起民怨。

市府水務局表示，昨天接獲大量魚群暴斃，立即指派包商派人前往檢視處理，經查魚群死亡自社子溪的上游頭重溪漂流而下，在大同橋近銜接社子溪再漂至下游，魚屍沿上下游都有，今天委由包商加速打撈清除魚屍，預計今天下午下班前可清除魚屍，維護河川環境。

楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」
楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」
楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」
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楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」
楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」
楊梅區社子溪大量魚群暴斃死亡上萬條驚人，高溫炎熱魚屍惡臭惹民怨。圖／取自臉書「我是楊梅人」
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水質 環保局 高溫

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