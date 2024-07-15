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竹縣9處路口改善工程4千多萬元 今起動土11月初完工

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程，今舉行開工動土典禮，也宣告縣府辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫的9處路口改善工程正式啟動。圖／新竹縣政府提供
竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程，今舉行開工動土典禮，也宣告縣府辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫的9處路口改善工程正式啟動。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫，獲中央核定4723萬餘元改善9處路口，其中竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程(博愛南路至自強南路)，今舉行開工動土典禮，也宣告此計畫的相關改善工程正式啟動，預計於11月初完工驗收，屆時可提升道路便捷性與用路人安全。

上午動土典禮由縣長楊文科、內政部國土管理署北區都市基礎工程分署長曾正宗，並邀縣內多名議員共同出席見證，期望透過此計畫工程改善9處路口，提升道路使用的便利性，及行人、及汽機車駕駛的整體安全。

楊文科表示，為了改善校園周邊安全以及行人通行，重新檢討各路口現行汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率，進行道路車道重新配置、中央分隔島偏心新增左轉專用道、路口行人庇護島、退縮人行穿越線及行人専用號誌等友善行人環境，此計畫工程完工後將可減少碰撞事故、改善交通，讓上班、上學的居民更安全。

曾正宗則表示，竹北市人口密集，興隆路也是聯繫竹北東西向的主要道路，沿線有學校、法院、醫院等，交通量大，透過車道調整與標線、AC路面改善，期待工程完工後能提升道路水準，提供民眾便捷使用，提高都市與民生基礎建設。

楊文科 行人 車道

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