台68滑板公園橋下掉落水泥塊恐砸傷人 公路局急維修

今年4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震，新竹地區也有4級震度，地震也造成台68線東西向快速道路8.7K伸縮縫錯位及高架橋側壁水泥塊崩落。未料3個月後，又有民眾發現台68線7.2K橋墩伸縮縫掉落水泥塊，立即向市議員曾資程陳情。公路局北區養護工程分局表示，今天已進場修繕，且經橋檢公司全線檢測，台68主線結構物均沒有損壞，請民眾放心。

0403花蓮大地震發生時，經國橋、興隆橋、中正橋以及台68線等重要橋梁都明顯搖晃，新竹縣工務處指派員勘查，發現中正橋僅有伸縮縫處因地震造成混凝土塊脫落，橋梁通行無虞。至於台68線8.7公里有水泥塊崩落，經公路局北區養護工程分局新竹工務段勘驗為伸縮縫錯位，隨後已完成修補。

不過前幾天有民眾陳情，發現台68線7.2K橋墩伸縮縫掉落水泥塊，由於下方就是滑板公園，擔心崩落的水泥塊砸到民眾，也擔心台68線橋梁結構損壞，恐有通行危險，立即向議員曾資程陳情。

市議員曾資程指出，接獲鄉親葉小姐反映，公路局轄管台68線橋樑伸縮縫結構有水泥塊崩落，由於下方就是滑板公園，有立即危險的安全疑慮，已請公路局新竹工務段儘速請廠商修繕。

公路局北區養護工程分局表示，7月11日接獲議員曾資程反映後，隨即進場圈圍警示，並於今天上午進場進行P162橋墩鋼筋外露補強修繕，台68線受0403地震後，已請橋檢公司全線檢測過，台68主線結構物均沒有損壞。