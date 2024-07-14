范雲偕桃議員設服務處 分送樹苗盼「種新苗再出發」

民進黨不分區立委范雲正式插旗桃園，她上周與桃園市議員鄭淑方成立聯合服務處，湧入超過300人，范雲認為，這是桃園人給民進黨最大的力量，她會上也分送200台灣原生種樹苗，期待眾人一起種下民主新苗，紮根桃園、守護台灣。

范雲責任區為桃園市楊梅區、新屋區、觀音區，她13日與鄭淑方成立聯合服務處，活動開始前就爆場，原估200人的場地，湧入逾300人，工作人員趕緊開車加送椅子，法務部次長黃世杰、前立委湯蕙禎、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員鄭淑方、陳睿生、張肇良、前議員張火爐都共襄盛舉。

范雲指出，會到桃園服務，是因她的碩士論文就是研究觀音、中壢的民進黨創黨黨員，想知道在草根社區裡，是哪些人支撐起當時的黨外運動；在田野調查時，認識了魏廷朝的人生，這位坐了17年政治苦牢的「人格者」。因為被桃園人民主無私奉獻犧牲的感動，在桃園最艱困的時候，她義不容辭來此服務。

范雲表示，她與桃園在地議員鄭淑方共組最強在地團隊，邀請4位在地律師定期爲民眾法律諮詢，她也會在立法院，為楊梅、觀音、新屋的學校爭取資源，給下一代更好的教育；亦將力促文化部、客委會協助海客文化、茶文化、米文化的傳承創新，為在地美好文化生活努力。

在茶會最後，范雲表示，今天分送的是「海岸擬茀蕨」樹苗。它跟台灣人一樣是依海而生、喜歡陽光的植物；她說，臺、台灣的民主還很年輕，需要跟照顧新苗一樣，用心呵護。她拜託鄉親一起種下民主新苗，守護民主臺灣、守護家園。