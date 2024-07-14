快訊

溫網／直落3拍落約克維奇奪冠美夢 阿爾卡拉斯衛冕成功再寫紀錄

范雲偕桃議員設服務處 分送樹苗盼「種新苗再出發」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
范雲會上也分送200台灣原生種樹苗，期待眾人一起種下民主新苗，紮根桃園、守護台灣。圖／范雲辦公室提供
范雲會上也分送200台灣原生種樹苗，期待眾人一起種下民主新苗，紮根桃園、守護台灣。圖／范雲辦公室提供

民進黨不分區立委范雲正式插旗桃園，她上周與桃園市議員鄭淑方成立聯合服務處，湧入超過300人，范雲認為，這是桃園人給民進黨最大的力量，她會上也分送200台灣原生種樹苗，期待眾人一起種下民主新苗，紮根桃園、守護台灣。

范雲責任區為桃園市楊梅區、新屋區、觀音區，她13日與鄭淑方成立聯合服務處，活動開始前就爆場，原估200人的場地，湧入逾300人，工作人員趕緊開車加送椅子，法務部次長黃世杰、前立委湯蕙禎、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香、市議員鄭淑方、陳睿生、張肇良、前議員張火爐都共襄盛舉。

范雲指出，會到桃園服務，是因她的碩士論文就是研究觀音、中壢的民進黨創黨黨員，想知道在草根社區裡，是哪些人支撐起當時的黨外運動；在田野調查時，認識了魏廷朝的人生，這位坐了17年政治苦牢的「人格者」。因為被桃園人民主無私奉獻犧牲的感動，在桃園最艱困的時候，她義不容辭來此服務。

范雲表示，她與桃園在地議員鄭淑方共組最強在地團隊，邀請4位在地律師定期爲民眾法律諮詢，她也會在立法院，為楊梅、觀音、新屋的學校爭取資源，給下一代更好的教育；亦將力促文化部、客委會協助海客文化、茶文化、米文化的傳承創新，為在地美好文化生活努力。

在茶會最後，范雲表示，今天分送的是「海岸擬茀蕨」樹苗。它跟台灣人一樣是依海而生、喜歡陽光的植物；她說，臺、台灣的民主還很年輕，需要跟照顧新苗一樣，用心呵護。她拜託鄉親一起種下民主新苗，守護民主臺灣、守護家園。

黃世杰表示，非常感謝范雲願意接棒服務，他假日時常回到家鄉拜訪老朋友，許多民進黨的長期支持者，也會給他建議漢鼓勵。鄭淑芳則盛讚范雲在立法院的優秀表現，連七次的公民評鑑優秀立委讓人佩服，將來中央地方攜手，共同為民眾服務。

民進黨不分區立委范雲正式插旗桃園，她上周與桃園市議員鄭淑方成立聯合服務處，現場湧入超過300人。圖／范雲辦公室提供
民進黨不分區立委范雲正式插旗桃園，她上周與桃園市議員鄭淑方成立聯合服務處，現場湧入超過300人。圖／范雲辦公室提供

桃園 民進黨 范雲

延伸閱讀

國小專輔師20班、國中12班一人達共識 條文保留送協商

立院初審通過 學生接受輔導諮商 經評估不需家長同意

民眾旅遊遭性騷 范雲呼籲確立海外性騷管轄權

【重磅快評】眾綠委被柯建銘、吳思瑤打成心虛自肥一族

相關新聞

范雲偕桃議員設服務處 分送樹苗盼「種新苗再出發」

民進黨不分區立委范雲正式插旗桃園，她上周與桃園市議員鄭淑方成立聯合服務處，湧入超過300人，范雲認為，這是桃園人給民進黨...

暑假親子fun玩一夏 張善政：來桃園走走看美景

夏日炎炎去哪裡玩？趁著2024台北國際夏季旅展促銷，桃園市府觀光旅遊局邀集桃園多家旅宿、台灣客家茶文化館等景點，推廣夏日...

桃園溪海西瓜節收成 「西瓜王」重達21台斤

桃園大園氣候、土質適當，生產的西瓜品質優良，產值年年排入全國前10名，市府農業局與大園溪海休閒農業發展協會4月起合辦西瓜...

南香山重要生活圈未通知即施工 民怨噪音、通行不便

新竹市內湖路台13線上周起辦理人行道及纜線地下化工程，不過因大面積開挖，市議員林盈徹指出，這次施工未事先向地方說明及通知...

還地於民！苗栗公設解編首波3案公辦市地重劃送部審查

苗栗縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，首波頭份市3處、10.88公頃公辦市地重劃計畫書草案，已函報內政部審查，如果順利...

苗市5路段停車 假日收費反映兩極

苗栗市公有路邊停車格5個路段7月起試辦假日收費，政策上路一周，民眾看法兩極，有人開心假日購物終於不用再為停車位苦惱，支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。