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快樂一夏 桃園推16條親子遊程

聯合報／ 記者曾增勳朱冠諭／桃園報導
桃園市政府觀旅局提供夏日親子玩樂秘笈，南方莊園打造40公尺戶外綠地滑水道，可以沁涼消暑。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府觀旅局提供夏日親子玩樂秘笈，南方莊園打造40公尺戶外綠地滑水道，可以沁涼消暑。圖／桃園市觀旅局提供

夏日炎炎去哪裡玩？桃園市觀光旅遊局趁著2024台北國際夏季旅展促銷，結合旅宿業推出16條親子遊程，歡迎遊客上山避暑戲水或參與品茶DIY體驗等，感受桃園夏日風情。桃園市農業局攜手大園溪海休閒農業區推出西瓜節，前天也終於收成，一顆重達21台斤的大西瓜榮登「西瓜王」。

桃園市府觀旅局指出，由旅行社規畫的16條親子遊程，包括小烏來之旅、泰雅部落體驗、神木群欣賞、台七線漫行等特色遊程，鼓勵親子走入大自然，欣賞北橫風光、親近部落文化。

特色遊程也有適合小朋友的DIY體驗，台灣客家茶文化館、隨緣茶空間、竹峰茗茶茶園都推出與茶文化相關的感官體驗或生態導覽。還有飯店打造40公尺長戶外綠地滑水道，在飯店就能玩好玩滿。

桃園大園氣候、土質適當，生產的西瓜品質優良，產值年年排入全國前10名，市府農業局與大園溪海休閒農業發展協會4月起合辦西瓜節種植活動，由副市長蘇俊賓與民眾一起種下西瓜苗，前天收成，不少遊客種出了令人驚豔的大西瓜，前三名大西瓜各重達21台斤、19.8台斤和19台斤。

農業局也提到，溪海是桃園花卉的生產重鎮，今年西瓜節同時栽種象徵「自信、陽光、勇敢」的向日葵花田，10月也將在西瓜收成後的罐子埤周邊種植彩繪稻田和綠肥花卉，為大地點綴色彩。

桃園 西瓜 親子

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