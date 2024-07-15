星期評論／從源頭管理、加強稽查… 杜絕濫倒 配套應全面跟上

苗栗縣頻傳廢棄物、剩餘土石方濫倒亂象，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙罕見7月11日會同縣警察局長陳世煌與縣府環保局、水利處到濫倒熱點現場，宣示打擊環保犯罪決心；但檢警是最後一道關卡，全面杜絕濫倒，從去化合法管道、源頭管理及稽查等配套都要跟上，否則還是防不勝防。

蔡宗熙日前會同相關單位宣示打擊環保犯罪的現場，今年初以來遭違法傾倒剩餘土石方約3萬立方公尺，占地2、3公頃谷地「填平」變台地，景象駭人。不法集團誇張氣焰還不只於此，苗栗縣議員陳光軒近月緊追廢土濫倒案件，最近一周疑因此遭到跟蹤、恐嚇，人身安全遭受威脅。

苗栗縣非法棄置的地點以後龍鎮、通霄鎮、竹南鎮、苑裡鎮居多，因鄰近國道3號、台61線西濱快速道路、台1線等要道，且距離桃園市、台中市都不遠。縣府統計今年1至6月共29件廢棄物濫倒事件，大部分營建混合物為大宗。

濫倒破壞環境，復原付出代價慘重，後龍鎮台72線、台1線口的苗栗縣衛生醫療健康園區基地過去曾被亂倒2.7萬噸大量廢棄物，縣府花了6328萬元代清除，至今追不到行為人求償，檢警去年7月查獲中港溪畔三灣鄉露營區遭倒強酸、回填廢塑膠混合物，如何復原受傷害土地，還在未定之天。

苗栗縣防堵濫倒鎖定熱區設置監視器、縮時攝影，甚至在路口設路障、研擬提高檢舉獎金，但稽查舉發畢竟是最後一道關卡，目前廢棄物、剩餘土石方後端可收受處理之去化管道量能不足，以致處理費用水漲船高，每噸2000元至3萬元不等，虧本生意沒人做，殺頭生意有人做，以致防不勝防。

為了增加合法去化管道，苗栗縣政府甚至研議公辦民營的可行性。從廢棄物及剩餘土石方產生源頭加強列管、運送過程嚴加稽查，最後檢警等相關單位鐵腕查緝，全面配套才能有效改善濫倒亂象。