竹市議員指道路施工惹民怨 市府：協調開工前宣導
新竹市議員今天說，內湖路道路施工，但未事前通知就開挖惹民怨。竹市府表示，該路段屬公路局維護，現場為台電纜線地下化工程，人行道工程將進行，已協調開工前宣導。
民進黨新竹市議員林盈徹今天向中央社記者表示，內湖路是新竹市南香山地區到苗栗縣竹南崎頂重要生活圈，沿路有學校、藥局診所及各式飲食店，日前突然有工程人員開挖道路，居民未先接獲通知。
林盈徹說，當地店家與住戶完全沒有收到任何施工說明及宣導，除了噪音與通行不便，也有餐飲店家因不知要施工，照常備料營業造成剩餘過多食材、增加成本負擔，附近居民抱怨連連。
林盈徹表示，經向市府確認為台電與公路局主辦工程，要求市府向台電與公路局協調，未來施作任何工程前必須向周遭住戶和商家說明，讓民眾了解工期影響。
新竹市政府工務處透過文字向中央社記者表示，新竹市內湖路屬公路局維護路段，這次為台電辦理纜線地下化工程，公路局則接續人行道工程，已提醒公路局及台電在施工前務必完成宣導，並做好交通維持措施，市府將持續關心工程進度。
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