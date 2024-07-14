紓解露營車潮 台68線接東峰路新闢工程舉辦說明會

因露營、登山遊客增多，新竹縣通往五峰鄉的主要聯外道路縣道122線每逢假日出現嚴重壅塞，新竹縣政府推動台68線接東峰路新闢工程，並於本月20日在橫山鄉田寮集會所舉辦「台68線接東峰路新闢工程」地方說明會，邀請民眾表達意見。

新竹縣工務處指出，台68線快速道路止於竹東大橋，上坪溪兩側區域包括竹東、橫山及五峰欠缺完善運輸路網，五峰地區假日觀光車流，依賴縣道122線疏運，行經竹東市區狹窄路段，經常出現交通壅塞，若往南新闢一條與122線約略平行的道路，則可分流車潮。

工務處表示，此工程分為主線和延伸線2個路段，主線起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南，闢建橋梁跨田寮坑排水後，利用既有堤後道路（田洋街56巷）拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線／竹39線路口，全長2.935公里。

其中有2處高架段，分別長145公尺和285公尺；此路線具必要性及急迫性，申請中央經費補助先行推動。延伸線（軟橋段）則銜接主線，規畫左岸及右岸二方案，路線方案須再行評估，後續取得共識後再行推動。