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暑假親子fun玩一夏 張善政：來桃園走走看美景

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，隨緣茶空間的採茶體驗。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，隨緣茶空間的採茶體驗。圖／觀旅局提供

夏日炎炎去哪裡玩？趁著2024台北國際夏季旅展促銷，桃園市府觀光旅遊局邀集桃園多家旅宿、台灣客家茶文化館等景點，推廣夏日親子fun玩一夏，觀旅局今天表示，由中國青年旅行社規畫16條親子遊程，親子上山避暑， 各式品茶親子DIY體驗，旅宿業推旅遊專案，住宿遊玩兩相宜。

桃園市長張善政在社群平台PO文提醒，暑假開始了，「和家人好友出門走走，體驗更多桃園美景」。市府觀旅局趁著台北國際旅展，推出「親子fun玩一夏」，邀集中國青年旅行社、南方莊園渡假飯店、大溪笠復威斯汀度假酒店、臺灣客家茶文化館、隨緣茶空間及竹峰茗茶等旅宿加入，邀請大家來桃園享受一個難忘的夏日假期。

桃園市府觀旅局表示，中國青年旅行社規畫16條親子遊程線路，包括「樂桃消暑-小烏來之旅」、「部落輕旅-泰雅部落體驗」、「星河山城-星空對話」、「秘境時光-羅浮探索」、「沐浴山林-神木群欣賞」、「行腳北橫-台七線漫行」等特色遊程，讓親子與大自然接觸，欣賞台灣北橫的山水景觀，感受部落熱情迎賓舞和獨特的狩獵文化。

也有適合小朋友的DIY體驗，包括臺灣客家茶文化館的「一日遛娃大作戰」，讓孩子在玩樂中學習；隨緣茶空間推出採茶、茶葉製作體驗、製茶餅等DIY活動，讓親子認識桃園有機茶園和茶文化。竹峰茗茶茶園推出茶園及坑子溪環境生態導覽，提供親子茶品識茶、品茶的感官體驗。

南方莊園渡假飯店即日至9月30日推出暑期2天1夜限定活動，包括40米戶外綠地滑水道、夜間Dino充氣溜滑梯、室內水上氣墊闖關和小小考古源闖關活動；桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推出暑期親子專屬住房專案，有營隊、露營野餐及親子運動，還有與毛孩同行的寵物友善住房專案，讓遊客親子歡度夏日時光。

桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，南方莊園40米戶外綠地滑水道旅宿玩。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，南方莊園40米戶外綠地滑水道旅宿玩。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，小烏來宇內溪戲水安全玩水。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，小烏來宇內溪戲水安全玩水。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，客家茶文化館親子擂茶體驗。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀旅局夏日親子fun玩一夏，客家茶文化館親子擂茶體驗。圖／觀旅局提供

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