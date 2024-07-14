暑假親子fun玩一夏 張善政：來桃園走走看美景

夏日炎炎去哪裡玩？趁著2024台北國際夏季旅展促銷，桃園市府觀光旅遊局邀集桃園多家旅宿、台灣客家茶文化館等景點，推廣夏日親子fun玩一夏，觀旅局今天表示，由中國青年旅行社規畫16條親子遊程，親子上山避暑， 各式品茶親子DIY體驗，旅宿業推旅遊專案，住宿遊玩兩相宜。

桃園市長張善政在社群平台PO文提醒，暑假開始了，「和家人好友出門走走，體驗更多桃園美景」。市府觀旅局趁著台北國際旅展，推出「親子fun玩一夏」，邀集中國青年旅行社、南方莊園渡假飯店、大溪笠復威斯汀度假酒店、臺灣客家茶文化館、隨緣茶空間及竹峰茗茶等旅宿加入，邀請大家來桃園享受一個難忘的夏日假期。

桃園市府觀旅局表示，中國青年旅行社規畫16條親子遊程線路，包括「樂桃消暑-小烏來之旅」、「部落輕旅-泰雅部落體驗」、「星河山城-星空對話」、「秘境時光-羅浮探索」、「沐浴山林-神木群欣賞」、「行腳北橫-台七線漫行」等特色遊程，讓親子與大自然接觸，欣賞台灣北橫的山水景觀，感受部落熱情迎賓舞和獨特的狩獵文化。

也有適合小朋友的DIY體驗，包括臺灣客家茶文化館的「一日遛娃大作戰」，讓孩子在玩樂中學習；隨緣茶空間推出採茶、茶葉製作體驗、製茶餅等DIY活動，讓親子認識桃園有機茶園和茶文化。竹峰茗茶茶園推出茶園及坑子溪環境生態導覽，提供親子茶品識茶、品茶的感官體驗。