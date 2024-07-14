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桃園溪海西瓜節收成 「西瓜王」重達21台斤

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市舉辦西瓜節種植活動，由副市長蘇俊賓與民眾一起種下西瓜苗，昨日終於收成。圖／桃園市農業局提供
桃園市舉辦西瓜節種植活動，由副市長蘇俊賓與民眾一起種下西瓜苗，昨日終於收成。圖／桃園市農業局提供

桃園大園氣候、土質適當，生產的西瓜品質優良，產值年年排入全國前10名，市府農業局與大園溪海休閒農業發展協會4月起合辦西瓜節種植活動，由副市長蘇俊賓與民眾一起種下西瓜苗，昨日終於收成，現場也頒發「我是西瓜王」大獎給前3名出大西瓜的遊客。蘇俊賓表示，這是非常好的食農教育，歡迎大家一起體驗。

本次活動邀請心燈啟智教養院院童及溪海國小師生參與，讓公益精神與食農教育向下札根，除了西瓜採收體驗外，還有辦理「我是西瓜王」、「西瓜猜重量」等趣味競賽。

農業局長陳冠義表示，今年西瓜節雖然因為氣候因素讓部分的西瓜重量不如以往，但是仍有不少遊客種出了令人驚艷的大西瓜；今年西瓜王由一位杜小姐奪得，她種的西瓜重量達21台斤，第2、3名的重量也有19.8台斤和19台斤。

蘇俊賓說，桃園沿海地區氣候地質適當，農民技術良好，生產的西瓜深受大眾喜愛，溪海休閒農業區連續6年來結合桃園西瓜特產與寓教於樂的西瓜節食農體驗活動，也建立了眾多的親子農遊客群，今年參加報名的民眾已經超過了2000人次，相信明年會有更多人參與。

農業局表示，溪海是桃園花卉的生產重鎮，今年的西瓜節特別將食農體驗和花卉美景結合，種植象徵「自信、陽光、勇敢」的向日葵花田，讓遊客在體驗收成西瓜的樂趣時，也能在向日葵花叢中拍照打卡。

由於溪海鄰近桃園機場國際航道，農業局表示，市府10月將在西瓜收成後的罐子埤周邊種植彩繪稻田和綠肥花卉，為大地再點綴繽紛圖案與色彩，讓出入國門的旅客在飛機上鳥瞰欣賞，共同感受舉國歡騰的國慶氣氛。

桃園市舉辦西瓜節種植活動，今年西瓜王重達21台斤，第2、3名的重量也有19.8台斤和19台斤。圖／桃園市農業局提供
桃園市舉辦西瓜節種植活動，今年西瓜王重達21台斤，第2、3名的重量也有19.8台斤和19台斤。圖／桃園市農業局提供

桃園機場 西瓜 食農教育

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