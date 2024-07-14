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南香山重要生活圈未通知即施工 民怨噪音、通行不便

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市內湖路台13線上周起辦理人行道及纜線地下化工程，不過因大面積開挖，市議員林盈徹指出，這次施工未事先向地方說明及通知，造成兩側住戶與店家非常大的困擾。圖／取自林盈徹臉書
新竹市內湖路台13線上周起辦理人行道及纜線地下化工程，不過因大面積開挖，市議員林盈徹指出，這次施工未事先向地方說明及通知，造成兩側住戶與店家非常大的困擾。圖／取自林盈徹臉書

新竹市內湖路台13線上周起辦理人行道及纜線地下化工程，不過因大面積開挖，市議員林盈徹指出，這次施工未事先向地方說明及通知，造成兩側住戶與店家非常大的困擾，且施工期間道路封閉與管制，對路幅有限的內湖路住戶與店家造成出入通行不便。

新竹市工務處表示，已提醒公路局及台電，務必維護民眾權益。

內湖路是南香山以及竹南崎頂民眾重要的生活商圈，沿路有學校、藥局、診所及各式飲食店，平常交通、行人出入流量大，不過近來因人行道及纜線地下化工程大面積開挖，導致商家及附近居民抱怨連連。

林盈徹指出，困擾的是，施工期間道路封閉與管制，對路幅有限的內湖路住戶與店家造成出入通行不便。施工前，當地店家與住戶完全沒有收到任何說明宣導，就突如其來面臨施工帶來的工程噪音與通行不便，而餐飲店家也因為未收到宣導，依照往常備料開店，導致食材比平常剩餘更多，增加成本負擔。

林盈徹說，多數民眾都能體諒工程人員的辛苦，也能理解公共工程的重要性，但讓民眾對於施工期間與工程影響有所了解與可預期性，是對當地受影響住戶最基本的尊重。最重要的，還是再次呼籲要求工程單位盡速完成內湖路的工程項目，讓內湖路兩側住戶與店家恢復正常生活。

新竹市工務處表示，內湖路為台13線，屬公路局北區養護工程分局新竹工務段維護路段。有關路面挖掘及交通維持計畫審查均屬該單位權管。目前公路局新竹工務段將辦理內湖路人行道工程，由台電配合辦理纜線地下化工程，日前市府已提醒公路局及台電，施工前務必完成周邊住戶及商家宣導作業，也要確實做好交通維持措施，維護民眾權益。

工務處指出，經與台電及新竹工務段聯繫，台電預計7月17日可完工，新竹工務段預計接續施工，將先利用暑假期間辦理內湖國小側人行道工程，辦理民宅側人行道施工前，會與兩側住戶店家召開說明會。市府將持續關心工程進度，積極維護各方權益。

人行道 住戶 內湖

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