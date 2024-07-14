還地於民！苗栗公設解編首波3案公辦市地重劃送部審查

苗栗縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，首波頭份市3處、10.88公頃公辦市地重劃計畫書草案，已函報內政部審查，如果順利預計明年公共工程施工，2027年完成開發「還地於民」。

苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討-公辦市地重劃案，攸關地方發展備受注目，縣府列為願景重點施政計畫追執行進度，地政處長賴偉君證實首波3處公辦市地重劃計畫書已於上個月底函報內政部審查，但因尚未核定，詳細內容還不能公布。

3處公辦市地重劃推動都在頭份市，如果順利預計明年公共工程施工、土地分配，2026年、2027年完工，辦理土地點交。其中，整體開發範圍二原「文中1」、「公2」、「公兒15」，在國道1號、顯會路、頭份國小、中華路之間約3.67公頃，預計總工程經費約1.1億元。

整開四原「公11」，中央路、中興路、東桃路及工業區之間約3.12公頃，預計總工程經費近1億元；整開五原「文高2」，中央路、德義路、都新計畫住宅區及信二街之間約4.09公頃，預計總工程經費1.2億多元。

縣府指出，內政部補助縣市政府專案檢討變更不必要的公共設施保留地，解編並透過公辦整體開發，取得興闢仍有需要的公共設施用地，地主則可以取回可建築土地「還地於民」，全縣18個都市計畫區92.07公頃公設保留地納入檢討。