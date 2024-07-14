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還地於民！苗栗公設解編首波3案公辦市地重劃送部審查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣都市計畫公共設施用地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍五，推動公辦市地重劃。
苗栗縣都市計畫公共設施用地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍五，推動公辦市地重劃。

苗栗縣都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，首波頭份市3處、10.88公頃公辦市地重劃計畫書草案，已函報內政部審查，如果順利預計明年公共工程施工，2027年完成開發「還地於民」。

苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討-公辦市地重劃案，攸關地方發展備受注目，縣府列為願景重點施政計畫追執行進度，地政處長賴偉君證實首波3處公辦市地重劃計畫書已於上個月底函報內政部審查，但因尚未核定，詳細內容還不能公布。

3處公辦市地重劃推動都在頭份市，如果順利預計明年公共工程施工、土地分配，2026年、2027年完工，辦理土地點交。其中，整體開發範圍二原「文中1」、「公2」、「公兒15」，在國道1號、顯會路、頭份國小、中華路之間約3.67公頃，預計總工程經費約1.1億元。

整開四原「公11」，中央路、中興路、東桃路及工業區之間約3.12公頃，預計總工程經費近1億元；整開五原「文高2」，中央路、德義路、都新計畫住宅區及信二街之間約4.09公頃，預計總工程經費1.2億多元。

縣府指出，內政部補助縣市政府專案檢討變更不必要的公共設施保留地，解編並透過公辦整體開發，取得興闢仍有需要的公共設施用地，地主則可以取回可建築土地「還地於民」，全縣18個都市計畫區92.07公頃公設保留地納入檢討。

目前通過審議的專案包括高速公路頭份交流道附近、後龍外埔漁港、明德水庫、高速公路苗栗交流道附近等4處特定區，另竹南頭份計畫區還要再辦公開展覽，共檢討57.91公頃公設保留地，變更後住宅區增加34.09公頃、商業區0.47公頃，可取得開闢公園、綠地、廣場、兒童遊樂場10.23公頃，及3.75公頃道路。

苗栗縣都市計畫公共設施用地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍四，推動公辦市地重劃。本報資料照片
苗栗縣都市計畫公共設施用地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍四，推動公辦市地重劃。本報資料照片
苗栗縣都市計畫公共設施用地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍二，推動公辦市地重劃。本報資料照片
苗栗縣都市計畫公共設施用地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍二，推動公辦市地重劃。本報資料照片

內政部 公共工程 頭份

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