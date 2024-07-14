苗市5路段停車 假日收費反映兩極

苗栗市公有路邊停車格5個路段7月起試辦假日收費，政策上路一周，民眾看法兩極，有人開心假日購物終於不用再為停車位苦惱，支持使用者付費，但也有當地居民抱怨「小確幸」沒了；苗栗市公所表示，考量近年假日市區停車格周轉率低才會試辦假日收費，暫時性政策為期1個月，目前才進入第2周，未來會視民眾反映調整作法。

苗栗市公有路邊停車格有1600多席，原本假日不收費，公所7月起在中正路（愛國路至為公路）、中山路（為公路至國華路）、府前路（縣府路至忠貞路）、府東路（自治路至府前路）、縣府路（府東路至忠孝路）共7百多席試辦假日收費，收費時間為上午8時至晚上7時，費率每半小時10元。

政策上路一周，不少人支持使用者付費，開心假日購物不用再為停車煩惱，建議其他路段也要實施，最好能再增加YouBike站點，提升交通便利性；當地居民則稱舊市區老房子沒有規畫停車空間，以前車子就停自家門口，畫設收費停車格後，周一到周五都要收錢，現在連周六、周日都納入，等於「小確幸」沒了，若長期下去，也是不小負擔。

苗栗市公所指出，考量近年來假日時，市區重要交通路段停車格使用周轉率低，民眾反映一位難求，因此試辦假日收費1個月，未來將持續蒐集相關意見納入評估，至於新增假日收費收入，業者同樣會有一定比例回到市庫，也有助地方發展。