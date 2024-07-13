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影／前往紐西蘭參賽 師友合唱團在機場進行快閃演唱

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
師友合唱團表示希望藉此活動向國際友人分享台灣合唱文化，不但能促使台灣文化特色的歌曲登上舞台，而且讓紐西蘭當地聽眾與世界各地演出團隊能夠親身體驗到台灣合唱文化的豐富多彩。記者季相儒／攝影
師友合唱團表示希望藉此活動向國際友人分享台灣合唱文化，不但能促使台灣文化特色的歌曲登上舞台，而且讓紐西蘭當地聽眾與世界各地演出團隊能夠親身體驗到台灣合唱文化的豐富多彩。記者季相儒／攝影

世界合唱大賽是全世界最大的合唱比賽，由台灣師範大學校友組成的師友合唱團今天搭機前往紐西蘭參賽，在搭機前受采盟免稅店邀約在第二航廈的「台灣好廣場」進行快閃演唱，吸引眾多旅客駐足欣賞。

師友合唱團團長陳聖昌表示師友合唱團是來自台灣師範大學校友及愛好歌唱的夥伴們所組成，這次參加在紐西蘭舉辦的第13屆世界合唱大賽，代表台灣參加「現代作品組」及「有伴奏民謠組」，希望能獲得金牌載譽歸國。

師友合唱團預計在這次大賽中演唱台灣本土特色的民謠，如台語歌曲「丟丟銅仔」以及客語歌曲「春水」與「褒忠讚歌」，以及原住民歌曲「群山歡唱」，這些具有台灣鮮明特色的歌曲，不但傳達台灣傳統文化，更能帶給聽眾感動人心的氛圍，向世界各國展現台灣的獨特與美好。

師友合唱團表示希望藉此活動向國際友人分享台灣合唱文化，不但能促使台灣文化特色的歌曲登上舞台，而且讓紐西蘭當地聽眾與世界各地演出團隊能夠親身體驗到台灣合唱文化的豐富多彩。

世界合唱大賽是全世界最大的合唱比賽，由台灣師範大學校友組成的師友合唱團今天搭機前往紐西蘭參賽，在搭機前受采盟免稅店邀約在第二航廈的「台灣好廣場」進行快閃演唱，吸引眾多旅客駐足欣賞。記者季相儒／攝影
世界合唱大賽是全世界最大的合唱比賽，由台灣師範大學校友組成的師友合唱團今天搭機前往紐西蘭參賽，在搭機前受采盟免稅店邀約在第二航廈的「台灣好廣場」進行快閃演唱，吸引眾多旅客駐足欣賞。記者季相儒／攝影

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