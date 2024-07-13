不是檳榔！苗栗公館紅棗前進台北「希望廣場」 200斤一天完售

苗栗縣公館鄉特產紅棗今天前進台北「希望廣場」擺攤，一些民眾沒有看過紅棗鮮果，還以為是檳榔，結果紅棗的好滋味大受歡迎，鄉農會帶去的200台斤一天之內完售。

公館鄉是全國唯一紅棗生產專區，面積80多公頃，鄉農會輔導棗農利用草生及安全管理技術栽種，通過411項農藥殘留零檢出，今年紅棗因天候關係品質脆甜，農會今天、明天在希望廣場，7月17日在新竹縣竹北市農會擺攤行銷推廣。

農會今天帶了200斤紅棗，及紫蘇等產品到希望廣場，1盒180元，2盒350元，3盒500元行銷，一些民眾不曾看過紅棗鮮果，還好奇問為什麼要賣檳榔？經農會人員解說，才恍然大悟，品嘗也讚不絕口。

公館鄉農會總幹事古雪雲也歡迎民眾參加7月20日、21日在「紅棗細路」廣場 （苗栗縣公館鄉福基127之1號），舉行「2024紅棗節~盛夏棗市集 公館涼一夏」活動，現場有產銷履歷、有機友善等農特產品市集，安排表演節目。