沒紅綠燈？新竹這路口車流超大卻無號誌 市府解答原因

鄰近巨城的北大路與民生路口因緊臨經國路，使此路口成為新竹市車流量最大路口之一，但一直以來都未設紅綠燈，無論直行或轉彎都要「自己看著辦」，引發民眾疑惑為何不設號誌？竹市府今公布人行空間改善結果，也順帶解答為何不設紅綠燈的原因。

新竹市府交通處長倪茂榮解釋，市府經常接獲民眾反映北大路與民生路車流量大、不易穿越馬路，不少民眾都曾建議路口要設置號誌，但實際上北大路與民生路口距離民生路與經國路口只有短短70公尺，而經國路又是重要省道，北大路也是市區重要幹道，路口街廓短、各方向車流量大，若在北大路與民生路口設號誌，反而會因為儲車空間不足，導致車流嚴重回堵，甚至造成路口無法淨空。

不過除了維持不設號誌外，新竹市交通改善小組日前才以標線改善北大路與民生路口行人穿越路口安全性。不僅將路口轉角人行道外推，還搭配行穿線退縮、新增綠底行穿線，讓車輛行經該路口時，可以有更好的視野能看到行人過馬路。

市長高虹安表示，民生路是巨城商圈的重要道路之一，沿街商業活動頻繁、步行需求高，故市府提出民生路步行環境改善計畫至交通改善小組，經委員共識優先以標線方式改善北大路與民生路口行人安全性，中長期則推動騎樓順平，在積極與居民溝通的基礎上，逐步完善民生路步行環境。