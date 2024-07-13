聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒紅綠燈？新竹這路口車流超大卻無號誌 市府解答原因
鄰近巨城的北大路與民生路口因緊臨經國路，使此路口成為新竹市車流量最大路口之一，但一直以來都未設紅綠燈，無論直行或轉彎都要「自己看著辦」，引發民眾疑惑為何不設號誌？竹市府今公布人行空間改善結果，也順帶解答為何不設紅綠燈的原因。
新竹市府交通處長倪茂榮解釋，市府經常接獲民眾反映北大路與民生路車流量大、不易穿越馬路，不少民眾都曾建議路口要設置號誌，但實際上北大路與民生路口距離民生路與經國路口只有短短70公尺，而經國路又是重要省道，北大路也是市區重要幹道，路口街廓短、各方向車流量大，若在北大路與民生路口設號誌，反而會因為儲車空間不足，導致車流嚴重回堵，甚至造成路口無法淨空。
不過除了維持不設號誌外，新竹市交通改善小組日前才以標線改善北大路與民生路口行人穿越路口安全性。不僅將路口轉角人行道外推，還搭配行穿線退縮、新增綠底行穿線，讓車輛行經該路口時，可以有更好的視野能看到行人過馬路。
市長高虹安表示，民生路是巨城商圈的重要道路之一，沿街商業活動頻繁、步行需求高，故市府提出民生路步行環境改善計畫至交通改善小組，經委員共識優先以標線方式改善北大路與民生路口行人安全性，中長期則推動騎樓順平，在積極與居民溝通的基礎上，逐步完善民生路步行環境。
市府交通處指出，該路段有部分騎樓甚至高差近1公尺，因此這次路口改善不僅重鋪路面執行路平，還一併施作標線型人行道與騎樓串聯。新竹市持續騎樓順平、實體人行道及路口安全改善，目前已獲中央補助超過33案、超過10.9億元，也會積極與待改善路段區域里長及周邊居民溝通，打造友善步行安全環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言