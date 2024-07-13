苗栗市5個路段試辦假日停車收費 第一周停車率最高64%

苗栗市公有路邊停車格5個路段7月試辦假日收費，市公所公布第一周停車率最高在中山路，達到64%，比平日平均57%還高，許多民眾支持使用者付費，認為假日終於有停車位，但也有人認為市區欠缺停車場，配套做好更師出有名。

苗栗市公有路邊停車有1600多格，原本假日不收費，市公所7月1日起試辦中正路在愛國路、為公路間，中山路在為公路、國華路間，府前路在縣府路、忠貞路間，府東路在自治路、府前路間，縣府路在府東路、忠孝路間，共700多格上午8點至晚上7點收費。

公所公布第一周7日、8日停車率，5個路段平日平均52%，7日54%，8日51%，相差並不大，其中，最高是7日中山路64%，平日57%，公所研判因南苗市場採購的停車需求，周轉率也最高。

第一周假日停車收費後，民眾見仁見智，許多人支持使用者付費，假日外出用餐購物終於有車位可以停車，也建議不要獨厚5個路段，應該全面實施收費，也希望確實執法，加強取締違規停車，增加YouBike站點，搭配進一步提升停車率。

不過，也有人認為當初假日停車不收費，就是要鼓勵民眾假日出門消費的小確幸，且目前市區停車空間不足，舊社區住家根本沒有地方停車，休假或返鄉的市民假日停整天，長期是不小負擔。

市公所指出，考量近年來假日時，市區重要交通路段停車格使用周轉率低，暫時停車需求的民眾一位難求，試辦假日收費1個月，今天是第二周，公所將持續蒐集相關意見納入評估，至於新增假日收費收入，業者同樣會有一定比例回到市庫。