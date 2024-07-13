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地方采風／不施肥讓水稻聽佛經 理工男種出搶手香米

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
退休廠長鄭正君投入務農，他在田間播大悲咒，相信音頻對植物有正面影響。記者黃羿馨／攝影
退休廠長鄭正君投入務農，他在田間播大悲咒，相信音頻對植物有正面影響。記者黃羿馨／攝影

中國電器公司新竹廠長鄭正君退休後，開啟務農生活，他不施肥、不用農藥，讓水稻和茭白筍聽佛經、大悲咒，以自然農法配合月亮軌跡澆灌，看似「不科學」栽種，反而大受好評，他種的高雄147號香米，吸引竹科人搶購，未採收已被預訂一空。

出身農家的鄭正君，為改善家境，選擇技職學校，新竹高工畢業後，考上台灣工業技術學院（台灣科技大學前身），工作一路做到廠長；退休重拾務農之路，利用理工專長改良農具，使務農更輕鬆。

鄭正君剛開始面對作物，一片茫然，他跟隨資深農夫採慣行農法，買化學肥料時，接觸到泰國講師瑪哈的自然農法，不使用化肥和農藥，使用酵素促進作物生長，他想起童年時家人種植的方式，於是改行自然農法。

首年作物存活率不到一半，但他相信「生命會自己找出路」，隔年起作物適應環境，收成逐漸好轉。鄭正君紀念母親把大悲咒倒背如流，他在田裡播放佛經和大悲咒，相信音頻對植物有正面影響，田間有形、無形眾生，通過佛經開示放下執著，作物生長得更好。

鄭正君加入BD農法社團，學習應用東亞天文農曆，配合月亮軌跡照顧農作物；他說，月亮上升時給水源，下降時排水讓土壤呼吸，使作物根部健壯；今年稻作茂密飽滿，比鄰居稻穗還高讓人驚嘆。

他不打廣告，免費開放農田供親子體驗食農教育，每次名額都秒殺，讓消費者了解認同自然農法。

新竹 自然農法 食農教育

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