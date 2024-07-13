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文資審議通過 「苗栗小松菸」登錄歷史建築

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，目前為青創基地，近日經文資審議登錄為歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，目前為青創基地，近日經文資審議登錄為歷史建築。圖／苗栗縣政府提供

有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府文資審議通過，登錄為苗栗縣歷史建築；這座倉庫保存良好，數年前已由文創業者承租，與縣府打造成為縣內第2座青創基地。縣府指出，竹南站2號倉庫取得文資身分後可保存文化資產，也不影響活化利用。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府近日進行文資審議，台鐵竹南站2號倉庫位於竹南鎮中山路168之1號，二戰後由鐵路局沿用日治時期興建倉庫的工法、材料，興建為貨運倉庫，屋桁、扶壁柱、火打梁構造形式與五金零件，都具有建築技術與重現歷史場域的價值。

縣府鼓勵青年返鄉創業，2021年與返鄉青年合作，將該舊倉庫打造成「中山168青年創業基地」，有5名來自不同領域的女性藝術、文創家進駐，推出「解憂鐘錶店」等特展，以特色文創為老倉庫注入活力；「中山168」是繼「勝興365」後，第2座由縣府與在地青年合作的青創基地。

文觀局長林彥甫表示，目前苗栗縣指定與登錄的有形文化資產有101件，包括國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築62處等，竹南站2號倉庫登錄為歷史建築後，不影響原本的活化利用計畫。

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