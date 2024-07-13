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桃園大溪老人文康中心 預計年底啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供
桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供

桃園大溪老人文康中心2020年開工，原定2021年完工，結果挖出疑似文資遺址，好不容易再次動工又適逢疫情，全案多次停工、工期展延17次，還遭市府開罰1800萬元，終於預定在10月下旬完工，今年底前啟用，地方引頸期盼。

桃園市社會局管理桃園區、中壢區及蘆竹區3處老人文康中心，其餘17處由各公所管理，舊大溪區老人會館建築老舊、空間不足，2016年市府決定新建，該基地為停車場用地，經都市計畫變更核准後，市府推動建築設計規畫，興建地下1層、地上5層建築老人文康中心，總預算為8855萬元。

大溪文康中心2020年開工，原訂2021年底完工，但該基地位於桃園文化局畫設的日式校舍文化遺址範圍內，開工後就停工3個月，挖出部分骨頭與校舍基地，經審查後復工，又碰上疫情、缺工、缺料及營建成本漲，遲遲未完工。

社會局表示，該工程前後展延17次，依合約逾期1天違約金為工程款千分之一，扣款上限為20％，最後依逾期天數計算，達罰款上限1800萬。

社會局說，原訂去年12月底可完成，不過外牆作業受天氣影響，遲遲未完工，現正趕工中，配合實際執行情形調整工項及設計等因素，追加500萬元經費，目前進度已達9成，預計10月完工，取得使用執照後年底前啟用。

市府表示，該建築1至3樓為老人文康活動中心、C級巷弄長照站，設置多功能空間、閱覽室、舞蹈教室以及視聽室，4樓為日照中心、5樓為市民活動中心，可以提供社區共餐、長青學苑及日照服務等。

建築 桃園 疫情

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